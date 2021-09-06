Yusufeli Barajı’nda gövde tamam: Türkiye’de birinci dünyada üçüncü! Son harcı Başkan Erdoğan atacak





İNŞAATTA 4750 PERSONEL ÇALIŞTI

Sahada bugüne kadar 4500'in üzerinde personel çalıştı. Teknik kısımda da onlarca proje grubu, tasarımcı, teknisyen ve 250'ye yakın mühendis, bu projede eş zamanlı olarak, kesintisiz emek verdi.



Coğrafi koşulların da etkisiyle büyük risklerin bulunduğu şantiye sahasında, iş sağlığı ve güvenliği birinci öncelik olarak kabul edildi. İş güvenliği için kurulan uzman ekipler, ilk günden itibaren dünya standartlarının üzerinde önlemler alarak, sahanın her alanını 24 saat takip etti, risklerin minimuma indirilmesi sağlandı.