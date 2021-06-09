Konut projeleri arka arkaya geliyor! TOKİ'den dev kampanya! 2021 TOKİ ucuz konut projeleri hangi illerde?

TOKİ, her yıl binlerce dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapıyor. Birçok ilde yürütülen projeler kapsamında yapımı tamamlanan evler hak sahiplerine teslim edilirken yeni projeler için de çalışmalar devam ediyor. TOKİ 388 TL'den başlayan taksit imkanlarıyla yeni bir ev edindirme fırsatı sunuyor. Her bütçeye uygun taksitli ev sahibi olma fırsatı sunan TOKİ'nin projeleri arasında İstanbul da var. 2021 TOKİ ucuz konut projeleri hangi illerde? İşte yanıtı

Giriş Tarihi: 09.06.2021 17:26 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 17:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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