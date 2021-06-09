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Konut projeleri arka arkaya geliyor! TOKİ'den dev kampanya! 2021 TOKİ ucuz konut projeleri hangi illerde?

TOKİ, her yıl binlerce dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapıyor. Birçok ilde yürütülen projeler kapsamında yapımı tamamlanan evler hak sahiplerine teslim edilirken yeni projeler için de çalışmalar devam ediyor. TOKİ 388 TL'den başlayan taksit imkanlarıyla yeni bir ev edindirme fırsatı sunuyor. Her bütçeye uygun taksitli ev sahibi olma fırsatı sunan TOKİ'nin projeleri arasında İstanbul da var. 2021 TOKİ ucuz konut projeleri hangi illerde? İşte yanıtı

Giriş Tarihi: 09.06.2021 17:26 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 17:38
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Konut projeleri arka arkaya geliyor! TOKİ'den dev kampanya! 2021 TOKİ ucuz konut projeleri hangi illerde?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca birçok ile yeni konut projesi geliyor. Başvuru süreci devam eden projelerin yanı sıra ihale aşamasındaki yeni projeler de yer alıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Konut projeleri arka arkaya geliyor! TOKİ'den dev kampanya! 2021 TOKİ ucuz konut projeleri hangi illerde?

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul'da yapılacak yeni projeler Esenler ve Tuzla ilçesinde gerçekleştirilecek. Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında toplam 1.025 konut satışa çıkacak. Tuzla'da ise Aydınlı Mahallesi'nde 508 konut için 13 Ağustos'ta ihaleye çıkılacak.

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Konut projeleri arka arkaya geliyor! TOKİ'den dev kampanya! 2021 TOKİ ucuz konut projeleri hangi illerde?

TAKSİTLER 388 TL'DEN BAŞLIYOR

Balıkesir Manyas'ta başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam edecek. Fiyatlar 136 bin TL'den ve taksitler 667 TL'den başlıyor. Bitlis Ahlat'ta yine 30 Haziran'a kadar sürecek başvuru süreci devam ederken Bolu Seben ilçesindeki konutlarda fiyatlar 138 bin 800 TL'den 462 TL taksitlerle konut sahibi olunuyor. Yine başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam ediyor.

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Konut projeleri arka arkaya geliyor! TOKİ'den dev kampanya! 2021 TOKİ ucuz konut projeleri hangi illerde?
Burdur Karaman ilçesinde yer alan konutlar için 1 Haziran'da başvuru süreci başladı ve 11 Haziran'a kadar sürecek. Fiyatların 128 bin TL'den başladığı projede taksitler 429 TL'den başlangıç gösteriyor. Burdur Merkez'de yer alan projede 14 Haziran'da başvurular başlayacak. Fiyatların 210 bin TL'den başladığı projede taksitler 933 TL'den başlıyor.
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Konut projeleri arka arkaya geliyor! TOKİ'den dev kampanya! 2021 TOKİ ucuz konut projeleri hangi illerde?
Kırşehir Merkez'de yer alan projede başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. 810 TL2den taksitler ve fşiyatlar ise 165 bin TL'den başlıyor. Kırıkkale Merkez'de yer alan projede ise başvuru süreci ay sonu sona erecek. 111 bin TL'den fiyatların başladığı projede 180 ay vadeyle taksitler 560 TL'den başlıyor.