09 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ANALİZ - Türkiye'nin en büyük konut hamlesi! TOKİ dar gelirliler için 1 milyon konut yaptı

ANALİZ - Türkiye'nin en büyük konut hamlesi! TOKİ dar gelirliler için 1 milyon konut yaptı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.07.2021 13:30
TOKİ'nin inşa ettiği 1 milyonuncu konutun anahtar teslimini Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Sosyal devlet anlayışıyla 2003 yılından bugüne, dar gelirlilerin yanında yer alan TOKİ, 5 milyonu aşkın kişiye yeni yuvasını teslim etti. İşte TOKİ'nin bugüne kadar Türkiye'ye kazandırdığı projeler...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye'nin en büyük konut hamlesi
Türkiye'nin en büyük konut hamlesi
O geceyi A Haber'e anlattılar
O geceyi A Haber'e anlattılar
Muhalefetin uçak tiyatrosuna tepki!
Muhalefetin uçak tiyatrosuna tepki!
Mehmet Aydın Edirne F Tipi cezaevine gönderildi | İşte Çiftlik Bank Kurucusu'nun ifadesinden ayrıntılar
Mehmet Aydın Edirne F Tipi cezaevine gönderildi | İşte Çiftlik Bank Kurucusu'nun ifadesinden ayrıntılar
İstanbul'daki gönüllüler Turkovac ile aşılanıyor
İstanbul'daki gönüllüler Turkovac ile aşılanıyor
Aşılamada yüzde 60'a ulaşıldı
Aşılamada yüzde 60'a ulaşıldı
MSB duyurdu 5 teröristi etkisiz hale getirdi!
MSB duyurdu 5 teröristi etkisiz hale getirdi!
Onsuz yemek olmuyor! Lezzet can almasın
Onsuz yemek olmuyor! Lezzet can almasın
Yavaş'ın yöneticilerinden sendika mobbingi
Yavaş'ın yöneticilerinden sendika mobbingi
MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
CHP’li belediyeler çıldırttı! Kanun tanımıyorlar
CHP’li belediyeler çıldırttı! Kanun tanımıyorlar
A Haber'e anlattılar: Bu çadır zaferi kazanacak
A Haber'e anlattılar: Bu çadır zaferi kazanacak
Daha Fazla Video Göster