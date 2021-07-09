09 Temmuz 2021, Cuma
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ANALİZ - Türkiye'nin en büyük konut hamlesi! TOKİ dar gelirliler için 1 milyon konut yaptı
TOKİ'nin inşa ettiği 1 milyonuncu konutun anahtar teslimini Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Sosyal devlet anlayışıyla 2003 yılından bugüne, dar gelirlilerin yanında yer alan TOKİ, 5 milyonu aşkın kişiye yeni yuvasını teslim etti. İşte TOKİ'nin bugüne kadar Türkiye'ye kazandırdığı projeler...