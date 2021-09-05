Ev kadınları ve eksik prim olanlar dikkat! Emeklilik imkanı doğdu

Ev kadınlarını ve eksik prim yüzünden emeklilik için gün sayanları yakından ilgilendiren haber... Ülkemizde ev kadınları ve primi eksik olanlara isteğe bağlı sigorta ile emeklilik yolu açılıyor. Ayda bin 144 lira prim emekli ediyor. Peki, isteğe bağlı sigorta ile emekli olma imkanından kimler yararlanabilir? Ne kadar prim ödenir? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

Türkiye'de emeklilik için üç şart bulunuyor. Bunlar da işe giriş tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak... Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren ödüyor.



Kendi işini kuranlar ise Bağ-Kur kapsamında prim yatırıyor. Borçlanma yolu ile yani doğum ve askerlik gibi sürelerin satın alınması yoluyla da prim elde edilebiliyor.