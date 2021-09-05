05 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Ev kadınları ve eksik prim olanlar dikkat! Emeklilik imkanı doğdu

Ev kadınları ve eksik prim olanlar dikkat! Emeklilik imkanı doğdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.09.2021
ABONE OL
Ev kadınları ve eksik prim olanlar dikkat! Emeklilik imkanı doğdu

Ev kadınlarını ve eksik prim yüzünden emeklilik için gün sayanları yakından ilgilendiren haber... Ülkemizde ev kadınları ve primi eksik olanlara isteğe bağlı sigorta ile emeklilik yolu açılıyor. Ayda bin 144 lira prim emekli ediyor. Peki, isteğe bağlı sigorta ile emekli olma imkanından kimler yararlanabilir? Ne kadar prim ödenir? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

Türkiye'de emeklilik için üç şart bulunuyor. Bunlar da işe giriş tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak... Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren ödüyor.

Kendi işini kuranlar ise Bağ-Kur kapsamında prim yatırıyor. Borçlanma yolu ile yani doğum ve askerlik gibi sürelerin satın alınması yoluyla da prim elde edilebiliyor.



Bir başka yöntem ise çalışma imkanı bulamayanlar ya da kendi işini kuramayanlar için geçerli. Bu da isteğe bağlı sigorta.
İsteğe bağlı sigorta, özellikle ev kadınları ve primi eksik olanlar için emeklilik yolunu açıyor.




İşte bu konuda merak edilen soruların yanıtları:

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

- 5510 sayılı Kanun'a tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,

- Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,

- Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,

- 18 yaşını dolduranlar.



NEREYE VE NASIL BAŞVURULUR?
İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekir.

Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olur.




NE KADAR PRİM ÖDENİR?

İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın yüzde 32'sidir. Bu yıl için en düşük prim miktarı aylık bin 144 lira. En çok da 7.5 katı yatırılabiliyor.



NASIL SONA ERER?

Sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,

Aylık talebinde bulunanların talep tarihinden,

Ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer.



HANGİ SİGORTALILIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR?

Emeklilik hesaplanırken Bağ-Kur şartları geçerli oluyor. Tabii bu durumda SSK'lılara göre daha fazla prim ödemek gerekiyor. Ancak daha önce çalışması olup eksik primi olanlar, 3.5 yıldan (1261 günden) daha az isteğe bağlı sigorta ödeyerek primlerini tamamlarsa, SSK'dan emekli olabiliyor.

Emekli ek gösterge artışı! Emekli aylıklarına 1000 TL seviyesinde takviye... EMEKLİ EK GÖSTERGE ARTIŞI! EMEKLİ AYLIKLARINA 1000 TL SEVİYESİNDE TAKVİYE...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA