Fahiş fiyata önlem! Çimentodan sonra klinker ihracatına da sınırlama

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu

ARSA PAYI OLDUKÇA YÜKSEK

Malzeme fiyatlarında artış söz konusu. Oysa sektör olarak konut üretiminin sürdürülmesi için öngörülebilirliğe ihtiyacımız var. Görünen o ki, önümüzdeki dönemde sektör oyuncularının maliyet artışlarını fiyatlara yansıtmaları beklenenin üzerinde olacaktır. Bu nedenle serbest piyasa koşulları içinde bu konuda yapılacak daha sıkı bir regülasyonu önemli buluyoruz. Konutta fiyat sürdürülebilirliği için esas önemli konu, toplam geliştirme maliyeti içerisinde arsa maliyetinin payı. Malzeme fiyatlarında artış ve azalışlar dönemsel olabilir. Etkili bir şekilde erişilebilir konutu konuşacaksak arsa maliyetlerinin olağanüstü yüksekliğini konuşmamız lazım. Özellikle ülkemizde maliyetler içinde ortalama yüzde 50-60 civarında olan arsa payı, dünya ortalamasının çok çok üstünde. Hatta Kadıköy Bağdat Caddesi gibi bölgelerde bu oran yüzde 70-80'leri buluyor. Bu oranın maksimum olması gereken seviye yüzde 40'tır. Bence bu oranlar da tartışılmalı.