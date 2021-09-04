Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Zam oranı belli oldu

HAKLI GEREKÇE OLMALI

Kira sözleşmelerinin 10 yıllık yapıldığını, ev sahiplerinin 1+10 yıllık süreyi göze alarak evlerini kiraya vermesi gerektiğini anlatan Kiraz, "Türk hukuku haklı sebeple tahliyeye dayalı bir hukuk. Süre dahil haklı bir gerekçe yoksa kiracı çıkarılamaz. Haklı sebeplerin de ispatı gereklidir" diye konuştu. Haklı sebepler, 'kira borcu ödenmediği için temerrüde düşürülmesi, ihtar, sözleşmeye esaslı bir aykırılık, taşınmazda mal sahibinin izni olmadan ciddi değişiklikler yapılması, alt kiralama-devir yasağı olmasına rağmen kiralanan yerin bir başkasına devredilmesi, taşınmazın amacı dışında kullanılması' olarak sıralanabilir.

TESPİT 5 YIL SONRA YAPILABİLİR

Kira bedeli bölgeye göre çok düşük kaldıysa ev sahiplerinin 'kira tespit davası' açabileceğini anlatan Kiraz, "Ancak sözleşme üzerinden 5 yıl geçmediği müddetçe kira tespit davası da açılamaz. Kira bedeli, hakim tarafından hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Eğer 10 yıldan az kiracıysa yüzde 10 indirim yapılır" diye konuştu.