Emekli ek gösterge artışı! Emekli aylıklarına 1000 TL seviyesinde takviye! Maaş ve ikramiyelerin yanı sıra...

Milyonlarca emeklinin uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge zammı için yeni gelişmeler yaşanıyor. 3600 ek gösterge artışı sadece memurları değil, yaklaşık 2.4 milyon memur emeklisinide yakından ilgilendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre, 3600 ek gösterge düzenlemesi ile söz konusu meslek gruplarının maaş ve ikramiyelerinde yüzde 20'lik bir artış meydana gelecek. Konuyla ilgili detaylara haberimizde yer verdik. İşte, 3600 hakkında son gelişmeler...