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Haberler Galeri Emekli ek gösterge artışı! Emekli aylıklarına 1000 TL seviyesinde takviye! Maaş ve ikramiyelerin yanı sıra...

Emekli ek gösterge artışı! Emekli aylıklarına 1000 TL seviyesinde takviye! Maaş ve ikramiyelerin yanı sıra...

Milyonlarca emeklinin uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge zammı için yeni gelişmeler yaşanıyor. 3600 ek gösterge artışı sadece memurları değil, yaklaşık 2.4 milyon memur emeklisinide yakından ilgilendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre, 3600 ek gösterge düzenlemesi ile söz konusu meslek gruplarının maaş ve ikramiyelerinde yüzde 20'lik bir artış meydana gelecek. Konuyla ilgili detaylara haberimizde yer verdik. İşte, 3600 hakkında son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2021 18:53 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 18:53
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Emekli ek gösterge artışı! Emekli aylıklarına 1000 TL seviyesinde takviye! Maaş ve ikramiyelerin yanı sıra...

Emekli ek gösterge artışı. Emekli aylıklarına 1000 TL seviyesinde takviye. Memurların maaş ve ikramiyelerin yanı sıra, emeklilerinde maaşlarında da etkilenme olacak. Milyonlarca emeklinin uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge için atılacak adımlar merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek gösterge için anlaşma yoluna gidildiğini açıkladı. Bir çok meslek kolunu ilgilendiren gelişme sonrasında maaşlarda artış yüzleri güldürecek. Ek göstergenin yüksek olması, emekli maaşlarınında yükselmesi anlamına geliyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. 3600 ek gösterge hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ek gösterge artışı! Emekli aylıklarına 1000 TL seviyesinde takviye! Maaş ve ikramiyelerin yanı sıra...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek gösterge heyecanı yaşıyor. 2022'de hayata geçirilmesi beklenen düzenleme, memurların maaş ve ikramiyelerinin yanı sıra emekli aylıklarına da yansıyacak.

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Emekli ek gösterge artışı! Emekli aylıklarına 1000 TL seviyesinde takviye! Maaş ve ikramiyelerin yanı sıra...

Gösterge artışı sadece memurlar için değil, 2.4 milyon memur emeklisi için de bekleniyor. Yapılacak düzenleme emekli aylıklarında bin lira seviyesinde artış sağlayacak.

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Emekli ek gösterge artışı! Emekli aylıklarına 1000 TL seviyesinde takviye! Maaş ve ikramiyelerin yanı sıra...

NASIL YANSIYACAK?

Ek göstergelerin yükseltilmesi daha önce öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 meslek grubu için gündeme gelmişti.

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Emekli ek gösterge artışı! Emekli aylıklarına 1000 TL seviyesinde takviye! Maaş ve ikramiyelerin yanı sıra...

Halen 4 yıllık üniversite mezunu öğretmenler ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatipler 3000 ek göstergeye tabi. 3600 ek gösterge hayata geçtiğinde 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığı 943 lira artacak.