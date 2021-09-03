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2021 Eylül kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? Eylül ayı kira artış oranı hesaplama ekranı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
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2021 Eylül kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? Eylül ayı kira artış oranı hesaplama ekranı!

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre kira artış oranları da yeniden hesaplanıyor. Enflasyon verileri doğrudan kira zamlarını etkiliyor. Kiracılar ve ev sahipleri; TÜİK tarafından açıklanan verileri takip ediyor. Belirlenecek zam oranı tavan olacak ve bu zam oranının daha altına da anlaşma sağlanabilecek. Peki; 2021 Eylül kira zammı ne kadar oldu? Eylül ayı kira artış oranı hesaplama ekranına haberimizden ulaşabilir ve kiranızın ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.

2021 Eylül kira zammı ne kadar oldu? Eylül ayı kira artış oranı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi. TÜİK tarafından yayımlanan enflasyon verilerine göre kira zam oranları da değişiklik gösteriyor. Enflasyon verisi her ay kira zamlarını da etkiliyor. Eylül ayında kira sözleşmesi bitecek vatandaşlar, bu yeni zam oranlarından kira sözleşmesi yapacak. Kira ve ev sahibinin anlaşması halinde zam oranı daha da düşük olabilir. Peki; 2021 Eylül kira zammı ne kadar oldu? İşte Eylül kira artış oranı hesaplama!

2021 EYLÜL KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon verileri 3 Eylül Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak. Eylül ayı kira artış oranı da belli olacak.

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 18,95, aylık yüzde 1,80 arttı.

TÜFE'de 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

Yİ-ÜFE 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %28,47 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 15,15 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 15,15 oranında zam yapabilecek.

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

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