12 aylık ihracat ilk defa 200 milyar doları geçti! Cumhuriyet tarihinde bir ilk
Son dakika haberine göre: Türk ihracatçısı tarih yazmaya devam ediyor. 16.4 milyar dolarla en yüksek temmuz rakamına imza atılırken, 12 aylık ihracat ilk defa 200 milyar doları geçti.
Yılın ilk çeyreğindeki yüzde 7'lik büyümenin ardından, ikinci çeyrekte yüzde 20'nin üstünde bir performans sergilemesi beklenen Türkiye, ihracatta da tarihi bir eşiği geride bıraktı. Temmuz ayında ihracat, 9 günlük Kurban Bayramı tatiline rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 16.4 milyar dolara çıktı. Bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek temmuz rakamına imza atılırken, 14 yıldır 100 milyar dolar seviyesinde olan yıllık ihracatta ise Cumhuriyet tarihinde ilk kez 200 milyar dolar sınırı geçildi.
2021 VE 2022 HEDEFİ AŞILDI
Temmuz sonu itibarıyla yıllık ihracat, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 201 milyar 46 milyon dolara çıktı. Böylece sadece 2021 yılı hedefi olan 184 milyar dolar değil, 2022 hedefi olan 198 milyar dolar da aşıldı. Yılın ilk 7 ayında ise ihracat, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 121.4 milyar doları geçti.
PANDEMİ ÖNCESİ GEÇİLDİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kurban Bayramı tatili dikkate alındığında iş günü bazında ihracat tutarının da oldukça yüksek olduğuna işaret ederek, "Yıllık bazda ilk defa 200 milyar doları geçtik. Pandemi öncesine göre kıyaslarsak 2019 yılı ocak-temmuz dönemine göre de ihracatımız yüzde 16.4 artış sağladı" dedi. Dış ticaret hacminin de 268.2 milyar dolara yükseldiğini belirten Muş, "İhracatın ithalatı karşılama oranı, ocak-temmuz döneminde, geçtiğimiz yıla göre 5.6 puan artışla yüzde 82.7'ye çıktı. Dış ticaret açığımız yüzde 5 azalarak 25.5 milyar dolara geriledi" diye konuştu.
MÜTEAHHİTLER 33 ÜLKEDE
Muş, bakanlık olarak gerek iç ticarete yönelik düzenlemelerde gerekse dış ticaret politikası ve gümrük işlemlerinde zaman, kaynak kayıplarının önüne geçmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarına işaret ederek, "Türk müteahhitlik sektörümüz, 33 ülkede 100 proje ile 6 ayda 6.6 milyar dolarlık iş üstlenmiştir. Böylece, müteahhitlerimizin yurtdışına açıldığı 1972 yılından bu yana üstlenilen proje miktarı 428 milyar dolara ulaşmıştır" dedi. Muş ayrıca yılın ikinci çeyreğinde baz etkisinin de katkısıyla büyümenin yüzde 20 civarında gerçekleşeceğine vurgu yaptı.
OTOMOTİV İLK SIRADA
Temmuz ayında 18 sektör ihracatını artırdı. 2 milyar dolarla otomotiv sektörü ilk sırada yer aldı. 1.9 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler ikinci ve 1.7 milyar dolara ulaşan çelik üçüncü oldu. 1.7 milyar dolara ulaşan hazırgiyim dördüncü ve 1 milyar dolarla elektrik elektronik sektörü beşinci oldu. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1.4 milyar dolarla Almanya, 1 milyar dolarla ABD ve 983 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.
5 YILDA 300 MİLYAR DOLAR RAKAMINA ULAŞILACAK
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İhracat ailemiz, rekorlarla kapattığı ilk 6 aydan sonra geçtiğimiz ay da tarihi bir performans gösterdi. Mevcut yükseliş ivmemiz gösteriyor ki en fazla 5 sene içerisinde 300 milyar dolarlık ihracata hep beraber ulaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Son 12 ayda 201 milyar 46 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, yıllık ihracat hedefinin de oldukça üzerinde bir rakama erişildiğini bildiren İsmail Gülle, "Sadece 2021 yılı hedefimiz olan 184 milyar doları değil, 2022 hedefi 198 milyar doları da aşmayı başardık. Şimdi gözümüzü 2023 hedefine diktik. Ayrıca tarihimizin en yüksek günlük ihracat rakamları da bu ay içerisinde gerçekleşti. 14 Temmuz'da 1.3 milyar dolarla rekor kırdık. 16 Temmuz'da bu rekoru da geçip günlük ihracatta 1.5 milyar doları aştık" dedi.
DOLAR 2.5 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE
Temmuzda dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi olan Türk Lirası'nda, pozitif seyir ağustosa da taşındı. Ayın ilk işlem gününde euro 9.90 liraya inerken, dolar 8.33 TL'yi gördü. Dolar 17 Mayıs 2021'den, euro ise 21 Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Haziranın son haftasından bu yana TL, dolar karşısında 4.5 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu. Borsa İstanbul'da endeks 17 Haziran'dan bu yana ilk kez 1.400 puanın üstünü gördü. Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, TL'nin son dönemde pozitif ayrıştığına çekti. Sabah'ta yer alan habere göre, Commerzbank tarafından hazırlanan raporda ise doların yıl sonunda 8 liranın altına gerileyeceği vurgulandı.
İHRACATTA BAŞARI REKORU
16.4 milyar dolarla en yüksek temmuz rakamına ulaşıldı.
201 milyar dolarla ilk kez 200 milyar dolar eşiği geçildi.
1.273 firma temmuzda ilk kez ihracat gerçekleştirdi.
2020'de ihracatçı ailesine 10.598 firma katıldı.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 5.6 puan arttı.
16 Temmuz'da 1.5 milyar dolarla günlük rekor kırıldı.
Temmuz'da 128 ülkeye ihracat artışı sağlandı.
7 ülkeye aylık ihracatta rekora imza atıldı.
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