Son dakika: Ekonomide 15 Temmuz’un etkilerini geride bıraktık! İhracat rekoru bekleniyor
Son dakika haberine göre 15 Temmuz hain darbe girişiminin etkisiyle 2016’nın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.8 daralan ülke ekonomisi, geçen sürede etkileri en aza indirdi. Bu yıl yüzde 7 büyüme ve 200 mliyar dolar ihracat rekoru bekleniyor.
2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen Türkiye ekonomisi, bu performansla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu.
Darbe girişiminin etkisiyle 2016'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.8 daralan Türkiye ekonomisi, geçen 5 yılda tüm engellere rağmen istikrarlı büyümesini sürdürdü. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen Türkiye ekonomisinde yılın ikinci çeyreğine ilişkin öncü göstergeler büyüme eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. İkinci çeyrekte güçlü ihracat ve baz etkisinin katkısıyla çift haneli büyüme gerçekleşmesi öngörülüyor. Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan ihracatın, bu yıl 200 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırması bekleniyor.
KURA RAĞMEN BÜYÜDÜ
Hükümetin reel sektörü destekleme adımlarıyla 2016'nın son çeyreğinde yüzde 4.2 büyüyen ekonomi, yılı yüzde 3.2 büyüme ile kapattı. Darbe girişiminin etkilerini atlatan Türkiye ekonomisi, 2017'yi yüzde 7.4'lük büyümeyle geride bıraktı. 2018'de ABDÇin ticaret savaşı, Brexit, Fed faiz artırımı, jeopolitik risklerin yanı sıra ABD ile Türkiye gerginliği ekonomiye de yansıdı. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4, ikinci çeyreğinde yüzde 5.6 büyüyen Türkiye ekonomisi, ağustosta spekülatif kur ataklarına rağmen üçüncü çeyrekte yüzde 2.3'lük büyüdü.
KÜRESEL SALGIN EKONOMİYİ ETKİLEDİ
Spekülatif kur ataklarının ardından ivme kaybeden ekonomi, 2019'da yüzde 0.9 büyüdü. 2020'de Kovid- 19'un ekonomiye etkileri küresel çapta hissedildi. Geçen yıl ilk çeyrekte yüzde 4.5 büyüyen ekonomi, ikinci çeyrekte bu etkiyle yüzde 10.3 daraldı. 2020'nin ikinci yarısında normalleşme adımlarıyla hareketlenen ekonomi, üçüncü çeyrekte yüzde 6.3, son çeyrekte 5.9 büyüdü ve yılı yüzde 1.8'lik büyümeyle kapattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram tatili hangi gün başlıyor? 2021 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün oldu?
- 15 Temmuz resimli mesajları 2021: Duygusal, en içten kısa ve öz 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri
- 15 Temmuz'da EFT yapılabiliyor mu? Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? Garanti, Ziraat, Halkbank, TEB, ING...
- 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo bugün açık mı, kapalı mı?
- 15 Temmuz'da marketler açık mı? 15 Temmuz'da marketler kaça kadar çalışıyor? İşte çalışma saatleri...
- Memur maaşları ne zaman, saat kaçta yatar? Memur maaşları bugün yatacak mı?
- Emekli sandığı maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı? Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar?
- Yarın ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz'da metrobüs, vapur, İETT, marmaray ve tramvay bedava mı?
- 15 Temmuz resimli anlamlı mesajlar ve görseller! En anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri
- 15 Temmuz'da sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz resmi tatilde eczaneler açılıyor mu?
- 15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da EFT ve havale yapılıyor mu?
- Emekliye çifte müjde! Bayram öncesi yüzler gülecek! O tarih öne çekildi...