Son dakika: Ekonomide 15 Temmuz’un etkilerini geride bıraktık! İhracat rekoru bekleniyor





Darbe girişiminin etkisiyle 2016'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.8 daralan Türkiye ekonomisi, geçen 5 yılda tüm engellere rağmen istikrarlı büyümesini sürdürdü. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen Türkiye ekonomisinde yılın ikinci çeyreğine ilişkin öncü göstergeler büyüme eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. İkinci çeyrekte güçlü ihracat ve baz etkisinin katkısıyla çift haneli büyüme gerçekleşmesi öngörülüyor. Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan ihracatın, bu yıl 200 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırması bekleniyor.