Ağustos enflasyon oranı yüzde kaç oldu? TÜİK 2021 Ağustos enflasyon ne kadar?
Ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Bu hafta açıklanan yüzde 21.7’lik büyüme rakamlarından sonra gözler enflasyon verilerine çevrildi. Temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,15, yurt içi üretici fiyatları yüzde 28,47 artmıştı. Gözler Ağustos ayı enflasyonuna çevrildi. Peki; TÜİK Ağustos enflasyon oranı yüzde kaç? 2021 Ağustos enflasyon ne kadar oldu? İşte detaylar!
Ağustos ayı enflasyon verileri açıklanıyor. 3 Eylül günü açıklanacağı duyurulan enflasyon oranları sorgulanıyor. Ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyuruluyor. Yüzde 21.7'lik büyüme rakamlarının ardından enflasyon verileri merakla bekleniyordu. Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre enflasyonun gerileyeceği hesaplanıyor. Peki; 2021 Ağustos enflasyon oranı yüzde kaç? Ağustos enflasyon ne kadar?
AĞUSTOS ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
2021 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamları 3 Eylül 2021'de saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.
AĞUSTOS ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ?
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Eylül cuma günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,72 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1,83 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,80 artış göstermişti.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 70 baz puan artarak yüzde 16,79'a yükseldi.
TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE KADARDI?
TÜİK, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Enflasyon temmuzda yüzde 1,80 artarken, yıllık bazda yüzde 18,95 oldu. Veriler 2003 yılından bu yana en yüksek temmuz enflasyonuna işaret etti.
TÜFE'de 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,15 artış gerçekleşti.
Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.
Yıllık en düşük artış yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,41 ile haberleşme, yüzde 8,54 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 10,61 ile eğitim oldu.
Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24,92 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 24,62 ile ulaştırma ve yüzde 22,70 ile ev eşyası oldu.
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