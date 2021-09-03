Ağustos enflasyon oranı yüzde kaç oldu? TÜİK 2021 Ağustos enflasyon ne kadar?

TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE KADARDI?

TÜİK, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon temmuzda yüzde 1,80 artarken, yıllık bazda yüzde 18,95 oldu. Veriler 2003 yılından bu yana en yüksek temmuz enflasyonuna işaret etti.

TÜFE'de 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,15 artış gerçekleşti.

Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık en düşük artış yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,41 ile haberleşme, yüzde 8,54 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 10,61 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24,92 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 24,62 ile ulaştırma ve yüzde 22,70 ile ev eşyası oldu.