Son dakika: İhracat rakamları açıklandı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Yeni bir Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında ihracat yüzde 52'ye yakın artışla 19 milyar dolara ulaştı. Bakan Muş, "Yeni bir Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık." dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ağustosta ihracat, yıllık bazda yuzde 52 artarak 18,9 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı.
Bu yılın ilk 8 ayında toplam ihracat ise yuzde 37 artarak 140,2 milyar dolar oldu.
Temmuz ayında 16 milyar 415 milyon dolarlık ihracat; 20 milyar 693 milyon dolarlık ithalat rakamına ulaşılmıştı. Böylece dış ticaret açığı yüzde 51,3 artışla 4 milyar 287 milyon dolar olmuştu.
Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:
Euro Bölgesi son 10 yılın en büyük enflasyon seviyesine ulaşmıştır. 2021 yılında büyüme trendimiz sürüyor. Türkiye, OECD içinde Birleşik Krallık'tan sonra en yüksek büyümeyi gerçekleştirmiştir. 1998 yılından itibaren açıklanan büyüme rakamlarına en yüksek ihracat katkısı olmuştur. Net ihracatın büyümeye katkısı 6.9 puan olarak gerçekleşmiştir. Yatırımların büyümeye olan katkısı 2020 yılının ikinci yarısından itibaren devam eden artışın devam ettiği ve yatırımların büyümeye 5.4 puan katkı sağladığını görmekteyiz. Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimindeki olumlu gelişmeden bahsetmek isterim. Sanayi üretimi yüzde 23.9 oranında artırmayı başarmıştır. Ülkemiz AB üyelerinin tamamını geride bırakmıştır. Ekonomimizdeki olumlu gelişmeler son 39 ayın en yüksek seviyesi olan 100.8'e ulaşmıştır.
FIRSATÇILARIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ
Ülkemizin ekonomik toparlanmasının gayet iyi olduğunu ifade etmek isterim. Ticaret Bakanlığı olarak piyasa bozucu hareketlerde bulunanlara müsaade etmeyeceğiz. Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız. Arz-talep dengesinde uyuşmayan fiyatlara hesap soracağız. Fahiş fiyat artışı yapanlara karşı elimizdeki tüm enstrümanları kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dürüst çalışanın yanında ve destekçisiyiz. Birileri Türkiye'nin elde ettiği başarıları önemsiz göstermenin derdine düşmüş durumda. Rekor büyüme oranı açıklandı. Ülke olarak hepimiz memnuniyet duyarken bazı çevreler bu oranı küçümsemeye başladı. Bu büyüme oranının doğru olmadığını ispatlamaya çalıştılar. Çamur atma yoluna gittiler. Bu anlayışın yüzde 21.7'lik büyümeyi hazmetmesini beklemiyoruz. Biz bu sakat anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.
Türkiye olarak mülteci akınına karşı sınırlarımızı sıkı tutacak ve göçmen almayacağız. Bu noktada bütün yükü belli ülkelere yükleme anlayışını kabul etmiyoruz. Bu noktada Türkiye sınır kapılarında aldığı önlemleri en üst seviyeye çıkarmıştır.
İHRACATTA CUMHURİYET REKORU
İhracatımız Ağustos'ta yüzde 51.8'lik artışla 18.91 milyar dolara ulaşmıştır. Yıllık bazda 207 milyar dolar ile yeni cumhuriyet rekoru kırıldı. Ağustos'ta ithalat yüzde 23,0 artışla 23,2 milyar dolar oldu. Ocak-Ağustos döneminde ihracat yüzde 37,0 artışla 140,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ağustos'ta dış ticaret açığı geçen yıl aynı aya göre yüzde 10 azaldı. Ağustos'ta ticaret açığı 4.3 milyar dolar oldu.
Şimdiye kadar ihracat yapmamış olan KOBİ'leri destekleyeceğiz. İhracatçıların kullandığı reeskont kredisi limitini 30 milyar dolara çıkardık.
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