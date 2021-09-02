Son dakika: İhracat rakamları açıklandı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Yeni bir Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ağustosta ihracat, yıllık bazda yuzde 52 artarak 18,9 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı.

Bu yılın ilk 8 ayında toplam ihracat ise yuzde 37 artarak 140,2 milyar dolar oldu.

Temmuz ayında 16 milyar 415 milyon dolarlık ihracat; 20 milyar 693 milyon dolarlık ithalat rakamına ulaşılmıştı. Böylece dış ticaret açığı yüzde 51,3 artışla 4 milyar 287 milyon dolar olmuştu.