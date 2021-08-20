Tüm ambalaj ve temizlik ürünleri tek bir adreste! Ambalajstore.com

HAYAT KOLAYLAŞTIRAN ÜRÜNLER VE GENİŞ ÜRÜN GAMI



Sektörde lider konumda yer alan birçok firmanın yetkili satıcı belgelerine sahip olan ambalajstore.com, sunduğu geniş ürün yelpazesi, avantajlı ve toptan fiyat seçenekleri ile öne çıkıyor. Ürünlerin sevkiyatında verdiği kargo ve teslimat güvencesi ile de ister ticari isterse de bireysel satın alımlarda tüm siparişleri güvenli ve hızlı bir şeklinde teslim ediyor. Tüm Türkiye'ye teslimat sağlayan firma hafta içi saat 14:00'a kadar gelen siparişleri aynı gün kargoya verme ve ücretsiz kargo avantajı sunuyor. Üstelik ambalajstore.com web sitesi üzerinden "Kargom Nerede" kısmına tıklayarak kargonuzun durumunu da sorgulayabilirsiniz.

PUAN VE HEDİYE ÇEKİ AVANTAJINI KAÇIRMAYIN!

Ambalajstore.com üzerinden yapacağınız alışverişlerde kredi kartında peşin fiyatına 4 taksit ve 150 TL üzeri siparişlerinizde ise kargo ücretsiz! Sürekli indirim kampanyaları ile daha ürünleri sitede görünen satış fiyatlarından %5 ve %10 ucuz ürün alabilme fırsatları sunuluyor.

Öte yandan site üzerinden yapılan her alışveriş size hediye çeki ve puanlar kazandırıyor. Her alışverişte 1 TL 100 puana denk gelirken hediye çeki oluşturmak için mimimum 10 TL'lik harcama yapılması gerekiyor. Hediye çeki kullanılabilmesi için de belirlenen alışveriş alt limiti 100 TL. Ayrıca alışveriş çeklerinin kullanımında herhangi bir kategori ya da marka sınırlaması da yok.

Yine site üzerinden yapacağınız alışverişlerde kredi kartı, havale veya kapıda ödeme seçeneklerinden faydanabilir, 500 TL ve üzeri alışverişlerde ise peşin fiyatına 4 taksit imkanından istifade edebilirsiniz.

TOPTAN 5 FİYAT UYGULAMASI KAZANDIRIYOR

Site üzerinde görülen fiyatlar toptancı fiyatlarıdır. Ambalajstore.com üzerinde Toptan 1 ile Toptan 5 arasında fiyatlar yer almaktadır. Siteye üye olarak yapacağınız ilk alışverişten itibaren toptancı fiyatından ürünü satın alarak sonraki alışverişleriniz için avantaj sağlıyor, fiyat sekmesinde üste çıkıyorsunuz. Toplam 5 kez alışveriş yaptığınızda ise Toptan 5 kategorisine ulaşıyor ve bu sayede avantajlı fiyat seçeneklerinden faydalanabiliyorsunuz. Toptancı fiyatları ile Toptan 5 fiyatları arasında %4 - %6 daha düşük fiyatların yer alıyor.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ VE ÖDEME KOLAYLIĞI İLE İÇİNİZ RAHAT

Ambalajstore.com tüm güvenlik ve gizlilik koşullarının sağlandığı güvenli bir alışveriş deneyimi sunuyor. Siteye üye olan kullanıcı bilgilerini 3. parti firma veya kişilerle kesinlikle paylaşılmıyor. Online olarak satışı gerçekleştirilen tüm ürünler imalatçı ve ithalatçı firma garantisi altında yer almaktadır. Bununla birlikte siparişler teslim edilirken satın alınan ürün ile birlikte firma tarafından iletilen fatura garanti belgesi niteliği taşıyor.

Ayrıca satın aldığınız ürün ya da ürünleri ambalajı açılmadan teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.

Hayatın her anında ihtiyaç duyabileceğiniz, pratik ve kullanışlı ürünleri tüketicilerle buluşturan ambalajstore.com adece bir tık ötenizde...