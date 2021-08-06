Emeklilik hayalleri kuranlar dikkat! Ayda 383 TL ödeyerek emekli olma imkanı
Emekli olmak için planlar yapanlar dikkat! Prim borcunu yapılandırarak ya da ihya ederek emekli olabilecek sigortalılara kredi yolu da açıldı. Geri ödeme ise emekli aylığından taksitlerle yapılacak. Peki, bu imkandan kimler yararlanabilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm detayları A Haber canlı yayınında anlattı. İşte ayda 383 TL ödeyerek emekli olabileceğiniz formülle ilgili tüm detaylar...
Yapılandırma yasasıyla milyonların yüzü güldü. Bu kapsamda Bağ-Kur'lulara prim borcunu yapılandırma ya da geçmişte dondurulan günlerini hesaplı şekilde ihya imkanı sağlandı.
Bu şekilde pek çok Bağ-Kur'luya emeklilik yolu açılırken, yeni bir kolaylık daha devreye alındı.
BÜYÜK FIRSAT
Bu imkanlardan yararlanıp emekli olmak isteyen ancak nakit sıkıntısı olanlara kredi fırsatı sağlandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bunun için geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank ile protokol imzaladı.
Protokol kapsamında borcunu ödemesi durumunda aylık bağlanacak sigortalılara krediyle emeklilik imkanı sunulacak.
Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan 1 Kasım'a kadar ilgili bankalardan aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek.
Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak.
Buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu bankaların şubelerine müracaat edebilecek.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
- Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/B'den yani Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,
- BAĞ-KUR prim borcu olup, ödemesi durumunda 4/A'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,
- Primini kendi ödeyenler denilen Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,
- Hizmet borçlanması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,
- Geçmişte durdurulan hizmet sürelerini ihya etmek isteyenler.
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