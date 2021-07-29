Kredi ile emeklilik! Kimler yararlanacak? Başvuru nasıl? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Kredi ile emekli nasıl olunur?

Son dakika ekonomi haberleri... Yapılandırma süreci devam ediyor. SGK kamu bankalarıyla bir protokol imzaladı. Bu kapsamda kredi ile emekliliğin yolu açıldı. Peki kredi ile nasıl emekli olunur? Kredi ile emeklilikten kimler yararlanacak? Başvuru nasıl? Nasıl uygulanacak? Şartlar neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN