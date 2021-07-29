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Kredi ile emeklilik! Kimler yararlanacak? Başvuru nasıl? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Kredi ile emekli nasıl olunur?

A Haber
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Giriş: 29.07.2021 10:24
Son dakika ekonomi haberleri... Yapılandırma süreci devam ediyor. SGK kamu bankalarıyla bir protokol imzaladı. Bu kapsamda kredi ile emekliliğin yolu açıldı. Peki kredi ile nasıl emekli olunur? Kredi ile emeklilikten kimler yararlanacak? Başvuru nasıl? Nasıl uygulanacak? Şartlar neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Kredi ile emeklilik! Başvuru nasıl? KREDİ İLE EMEKLİLİK! BAŞVURU NASIL?
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