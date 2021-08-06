İŞKUR maaşları ne zaman, hangi tarihte yatar? İŞKUR''dan işe girenlerin maaş tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR eğitim programları kapsamında işe giren gençler, bilindiği üzere 3 veya 6 ay boyunca maaşlarının bir kısmını veya tamamını İŞKUR'dan alıyor. Maaş tarihleri için detaylar merak ediliyor. İşte, İŞKUR maaşları ne zaman, hangi tarihte yatar?

İŞKUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

İŞKUR eğitim programları kapsamında işe giren gençler, hak ediş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde maaşlarını alabiliyorlar. Ancak maaşların net olarak yatırıldığı bir gün yok. Dolayısıyla İŞKUR'dan maaş alan gençlerin maaşlarını alıp almadığını öğrenmeleri için sürekli hesaplarını kontrol etmeleri gerekiyor.