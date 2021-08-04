Ve son dakika belli oldu! Emekli olmak isteyenlere fırsat! Maaş anında hesaplara yatıyor...

YAPILANDIRMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Önemli ve beklenen de bir şeydi. Yapılandırma süreci devam ediyor. Haziran'da başladı ve Ağustos'un sonuna kadar devam edecek bir yapılandırma süreci var. Devlete olan bütün borçlarımızı yapılandırabiliyoruz.