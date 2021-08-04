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Haberler Galeri Ve son dakika belli oldu! Emekli olmak isteyenlere fırsat! Maaş anında hesaplara yatıyor...

Ve son dakika belli oldu! Emekli olmak isteyenlere fırsat! Maaş anında hesaplara yatıyor...

Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. SGK ve kamu bankaları arasında yapılan anlaşma sonrasında borçları yüzünden emekli olamayanların yolu açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında protokol imzalandı. Bağ-Kur prim borcunu kapatarak emekli olabilecek kişilere isterlerse kredi imkanı tanınıyor. Ödemenin ardından maaşlar anında hesaplara yatıyor. Taksit ödemeleri ise maaş bağlandıktan sonra kesilecek.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2021 19:29 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 19:29
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Ve son dakika belli oldu! Emekli olmak isteyenlere fırsat! Maaş anında hesaplara yatıyor...

Ve son dakika belli oldu! Emekli olmak isteyenlere fırsat! Maaş anında hesaplara yatıyor. Milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haber geldi. Bankalar ile yapılan anlaşma sonrasında borcu yüzünden emekli olamayanların yolu açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında protokol imzalandı. Bağ-Kur prim borcunu kapatarak emekli olabilecek kişilere isterlerse kredi imkanı tanınıyor. Kredi kullanarak emekli onların maaşları anında hesaplara yatarken, kesintiler sonrasında kesilecek. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve son dakika belli oldu! Emekli olmak isteyenlere fırsat! Maaş anında hesaplara yatıyor...

YAPILANDIRMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Önemli ve beklenen de bir şeydi. Yapılandırma süreci devam ediyor. Haziran'da başladı ve Ağustos'un sonuna kadar devam edecek bir yapılandırma süreci var. Devlete olan bütün borçlarımızı yapılandırabiliyoruz.

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Ve son dakika belli oldu! Emekli olmak isteyenlere fırsat! Maaş anında hesaplara yatıyor...

Vergi borcu, trafik cezası, kredi borcu, KYK borçları, çevre vergisi emlak vergisi, SGK borçları ne aklınıza geliyorsa bugüne kadar birikmiş bütün faiz ve cezaları siliniyor. Yani anaparaya bir enflasyon farkı ekleniyor. Eğer peşin ödenirse de bu enflasyon farkının yüzde 90'ı siliniyor.

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Ve son dakika belli oldu! Emekli olmak isteyenlere fırsat! Maaş anında hesaplara yatıyor...

KREDİ İLE EMEKLİLİK

Dün SGK kamu bankalarıyla bir protokol imzaladı. Emeklilik zamanı gelmiş yani şartlarını oluşturmuş ama SGK'ya borcu olan vatandaşlar kamu bankalarından gidip kredi çekip bu borçlarını karşılayacak, kapatacak ve emekli olacaklar.

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Ve son dakika belli oldu! Emekli olmak isteyenlere fırsat! Maaş anında hesaplara yatıyor...

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Bu borç emekli maaşlarından ödenecek. Önce SGK'ya gidilecek. 'Emekli borcunu öderse emekli olabilir' yazısı alınacak. Bu yazıyla birlikte kamu bankalarına gidilecek. Kamu bankası sizin borcunuzu sosyal güvenlik kurumuna aktaracak. Dolayısıyla borcunuz ortadan kalkacak ve emeklilik süreciniz başlayacak.