04 Ağustos 2021, Çarşamba
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Ve son dakika belli oldu! Emekli olmak isteyenlere fırsat! Maaş anında hesaplara yatıyor...
Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. SGK ve kamu bankaları arasında yapılan anlaşma sonrasında borçları yüzünden emekli olamayanların yolu açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında protokol imzalandı. Bağ-Kur prim borcunu kapatarak emekli olabilecek kişilere isterlerse kredi imkanı tanınıyor. Ödemenin ardından maaşlar anında hesaplara yatıyor. Taksit ödemeleri ise maaş bağlandıktan sonra kesilecek.
Giriş Tarihi: 04.08.2021 19:29 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 19:29
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