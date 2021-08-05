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Fındık fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? 2021 fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? İllere göre liste...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2021
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Fındık fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? 2021 fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? İllere göre liste...

Fındık fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fındık üreticileri hasat sonrasında fiyatlar için gelecek açıklamaları merak ediyor. Ordu, Trabzon, Giresun, Samsun, Düzce ve daha birçok ilde fındık fiyatlarının ne kadar olduğu açıklandı. İşte, Fındık fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? 2021 fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? İllere göre liste...

Fındık fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? 2021 fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin önemli gelir kaynaklarından biri olan fındığın 2021 güncel fiyat listesi haberimizde yer alıyor. Birçok ilde fındık üreticileri fiyatları sorgulamaya başladı. İşte, fındık fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu?

FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Fındık fiyatlarına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin güncel açıklama yapıldığında bilgiler haberimizde yer alacak. 2021 güncel fındık fiyatlarını haberimizde derledik.

2021 GÜNCEL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

* AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL * ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,75 TL * DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 T * FATSA FINDIK FİYATLARI: 23,80 TL - 25,00 TL * GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 23,05 TL - 25,55 TL * KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,50 TL * ORDU FINDIK FİYATLARI: 24,00 TL - 24,00 TL * SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,50 TL

* SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 25,15 TL - 26,00 TL * TRABZON FINDIK FİYATLARI: 22,25 TL - 23,50 TL * TERME FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL * ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL * ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,00TL

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Başkanı Lütfi Bayraktar konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Biz de bir rekolte tespiti yapıyoruz ve her yıl yüzde 7 oranında yanılma payımız oluyor. Bu sene de tespitimizi yaptık, öyle çok yüksek rakamlarda açıklandığı gibi bir rekolte olmadığını söyleyebilirim. Ama önemli olan bizim rekolte tahminimiz değil."

Açıklamalarına devam eden Bayraktar, "Fiyatı belirleyen rekolte değil, dünyanın en büyük fındık üreticisi olarak biz olmalıyız. Birbirinden farklı açıklanan rekolte tahminlerine göre fiyat belirlenmemelidir" dedi.

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