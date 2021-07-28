TÜİK verileri açıkladı! İstanbul’da araç yoğunluğunda artış
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son dakika açıkladığı verilerine göre İstanbul’daki araç yoğunluğu % 7 artış kaydetti. İstanbul'da 2021 yılının Haziran ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla araç sayısı 303 bin 788 arttı.
TÜİK verilerine göre İstanbul'daki araç sayısı 2021 yılı Haziran ayında 2020'nin aynı ayına kıyasla % 7 arttı.
SALGIN TOPLU ULAŞIM KULLANIMINI AZALTTI
Salgın kişisel ve izole alanların önemini artırdı. Şehir hayatında hastalık kaygısıyla toplu taşıma araçları yerine özel araçlarla yolculuk tercih edilmeye başlandı. Son bir senede İstanbul'da araç yoğunluğunun yüzde 7 arttığı görüldü.
ÜLKE GENELİNDE 1 YIL İÇERİSİNDE TRAFİĞE NE KADAR ARAÇ KAYDEDİLDİ?
TÜİK rakamlarından derlenen bilgilere göre 2021 yılı Haziran ayında İstanbul'da 4 milyon 541 bin 593 kayıtlı araç bulunuyor. Geçtiğimiz yılın aynı ayında İstanbul'da kayıtlı araç sayısı 4 milyon 237 bin 805 olarak kaydedilmişti. Dolayısıyla bir yılda araç sayısı İstanbul'da 303 bin 788 artmış oldu.
Türkiye genelinde ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,7 arttı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 104, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 86,3, motosiklette yüzde 46,9, otomobilde yüzde 35,4, traktörde yüzde 31,1, otobüste yüzde 21,7, kamyonda yüzde 17,3 ve kamyonette yüzde 16,3 arttı.
YILIN İLK YARISINDA EN FAZLA HANGİ ARAÇ TRAFİĞE KAYDEDİLDİ?
Haziran ayında 104 bin 316 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,8'ini otomobil, yüzde 30,2'sini motosiklet, yüzde 10,6'sını kamyonet, yüzde 5,9'unu traktör, yüzde 2,5'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
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