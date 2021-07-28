Dünyanın gündemi Türk SİHA'ları! Japon basını manşeti attı: ABD'ye zor seçimler yaratıyor

"ABD'DE ENDİŞELERE YOL AÇTI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye'nin güvenliği artık sınırlarımızda değil, tehditlerin olduğu her yerde başlıyor." şeklindeki ifadesi anımsatılarak, Türkiye'nin askeri nüfuzunun ve bunu kullanma isteğinin ABD'de endişelere yol açtığının altı çizildi.