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Dünyanın gündemi Türk SİHA'ları! Japon basını manşeti attı: ABD'ye zor seçimler yaratıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
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Dünyanın gündemi Türk SİHA'ları! Japon basını manşeti attı: ABD'ye zor seçimler yaratıyor

Türkiye'nin insansız hava araçları dünya gündeminde sıcaklığını koruyor. Özellikle Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde önemli katkı sunan Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, ilgi her geçen gün artıyor. Son olarak Japonya'da yayın yapan Nikkei Asia Türk SİHA'larını analiz etti. Haberde SİHA'lar için "Nüfuzlu ve iddialı Türkiye, ABD için zor seçimler yaratıyor." ifadeleri yer aldı. İşte Japon basınında yer alan o haber...

Üretimi Türkiye'de yapılan Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), dünya gündemindeki sıcaklığını koruyor. Çeşitli medya kuruluşları tarafından dünyaya duyurulan SİHA'lar, son olarak Japon basınının dikkatini çekti.

Dünyanın gündemi Türk SİHA'ları! Japon basını manşeti attı: ABD'ye zor seçimler yaratıyor

"NÜFUZLU VE İDDİALI TÜRKİYE..."
Nikkei Asia'nın haberinde, "Nüfuzlu ve iddialı Türkiye, ABD için zor seçimler yaratıyor." denildi.

Dünyanın gündemi Türk SİHA'ları! Japon basını manşeti attı: ABD'ye zor seçimler yaratıyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü mezunu mühendis Selçuk Bayraktar'ın, Türkiye'nin İHA ve SİHA programının arkasındaki "lider akıl" olduğu vurgulandı.

Dünyanın gündemi Türk SİHA'ları! Japon basını manşeti attı: ABD'ye zor seçimler yaratıyor

"TÜRK SİHA'LARI SONUÇ DEĞİŞTİRİCİ"
Haberde, "Türk SİHA'ları, ister doğrudan Ankara tarafından kullanılsın ister müttefiklere sağlansın, son bölgesel çatışmalarda sonucu değiştirdi ve dünya çapındaki askeri uzmanların ilgisini çekiyor." denildi.

Dünyanın gündemi Türk SİHA'ları! Japon basını manşeti attı: ABD'ye zor seçimler yaratıyor

Uzmanlardan bazılarının, insansız savaş metodunu "askeri ilişkilerde devrim" şeklinde nitelendirdiği kaydedildi.

Dünyanın gündemi Türk SİHA'ları! Japon basını manşeti attı: ABD'ye zor seçimler yaratıyor

"ABD'DE ENDİŞELERE YOL AÇTI"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye'nin güvenliği artık sınırlarımızda değil, tehditlerin olduğu her yerde başlıyor." şeklindeki ifadesi anımsatılarak, Türkiye'nin askeri nüfuzunun ve bunu kullanma isteğinin ABD'de endişelere yol açtığının altı çizildi.

Dünyanın gündemi Türk SİHA'ları! Japon basını manşeti attı: ABD'ye zor seçimler yaratıyor

Birçok Kongre üyesinin, Başkan Joe Biden'a "Ankara'nın eylemlerini engelleme" çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Çinli popüler bilim yazarı Song Yiçang, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı "SİHA alanında deha." şeklinde tanımladı.

Dünyanın gündemi Türk SİHA'ları! Japon basını manşeti attı: ABD'ye zor seçimler yaratıyor

Song, Çin Merkezi Televizyonunda (CCTV) "Savaş Teknolojileri" başlığıyla yayınlanan programda, Bayraktar'ı Apple şirketinin kurucusu Steve Jobs'a benzeterek, "SİHA konusunda Türkiye'de bu alanda bir deha ortaya çıktı.

Bu, Selçuk Bayraktar. Türkiye'de insansız hava araçlarının babası. Bayraktar'ın SİHA savaşındaki konumu, Steve Jobs'un akıllı telefon teknolojisindeki konumu gibi." dedi.

Dünyanın gündemi Türk SİHA'ları! Japon basını manşeti attı: ABD'ye zor seçimler yaratıyor

Song Yiçang ayrıca, "Jobs'un Apple ile telefon alanına girmesi ve sonrasında akıllı telefon teknolojisinde ilk sıraya yerleşmesine benziyor." değerlendirmesini de yaptı.

Dünyanın gündemi Türk SİHA'ları! Japon basını manşeti attı: ABD'ye zor seçimler yaratıyor

Çinli yazar programda, Bayraktar'ın öz geçmişine ilişkin de bilgi vererek, ABD'deki eğitimi sırasında SİHA'ların yazılım ve elektroniği konularında uzmanlaştığını, daha sonra ülkesine döndüğünü anımsattı.

Dünyanın gündemi Türk SİHA'ları! Japon basını manşeti attı: ABD'ye zor seçimler yaratıyor

Yazar Song'un "A Lonely Queen of the North", "The Empires On the Sea", "Flames on the Sea" ve "Sailing to the Deep Ocean" adlı kitapları bulunuyor.

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