Son dakika | Devlet afet bölgelerine 130.4 milyon TL kaynak aktardı
Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2018 yılının başından bu yana yaşanan doğal afetlerden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesi için 130.4 milyon TL nakdi yardım aktarıldığını açıkladı.
Bakan Derya Yanık, 2018 yılının başından bugüne kadar meydana gelen doğal afetlerden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı hesaplarına 130.4 milyon TL tutarında nakdi destek aktarıldığını bildirdi.
Bakanlık olarak afet ve acil durumlarda etkilenen vatandaşların en kısa zamanda normal yaşantısına dönmesi için psiko-sosyal destek hizmetleri ile sürekli sahada olduklarını söyleyen Yanık, "Doğal afetlerden etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarımız SYDV'lerimiz aracılığıyla titizlikle ulaştırılıyor. Bu kapsamda 2018 yılının başından bugüne kadar meydana gelen doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımız için 130.4 milyon TL kaynak aktardık" ifadelerini kullandı.
"VATANDAŞLARIMIZ İÇİN TÜM KAYNAKLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ"
Bakan Yanık, afet/acil durum yardımları kapsamında vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam edeceklerini kaydederek, "Doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımız için tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz ve temel gereksinimlerini karşılıyoruz" dedi.
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