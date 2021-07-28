Son dakika | Devlet afet bölgelerine 130.4 milyon TL kaynak aktardı

Bakanlık olarak afet ve acil durumlarda etkilenen vatandaşların en kısa zamanda normal yaşantısına dönmesi için psiko-sosyal destek hizmetleri ile sürekli sahada olduklarını söyleyen Yanık, "Doğal afetlerden etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarımız SYDV'lerimiz aracılığıyla titizlikle ulaştırılıyor. Bu kapsamda 2018 yılının başından bugüne kadar meydana gelen doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımız için 130.4 milyon TL kaynak aktardık" ifadelerini kullandı.