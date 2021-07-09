İkinci el araç piyasasında hareketlilik! Fiyatlar ne kadar arttı? Ne zaman düşecek?

Kurban Bayramı'nın gelmesi ve yaz sezonun hareketlenmesiyle 2. el otomobil sektöründe hareketlilik başladı. İşte araba almak isteyen vatandaşlara önemli ipuçları…

2. El Araç Satış Müdürü Metin Tüzel'in açıklamaları:

"Geçtiğimiz ay ve bu ay baya bir hareketlilik başladı. Bunun en büyük sebeplerinden biri yaz dönemine giriş diğeri ise normalleşmesinin başlaması. Rent a Car yapan firmaların araç yokluğundan dolayı çip krizi yaşanmasından dolayı üretimde aksamalar meydana geldi.