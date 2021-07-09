İkinci el araç piyasasında hareketlilik! Fiyatlar ne kadar arttı? Ne zaman düşecek?
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Bu durum fiyatları da artırdı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan’ın konuğu olan 2. El Araç Satış Müdürü Metin Tüzel değerlendirdi.
Kurban Bayramı'nın gelmesi ve yaz sezonun hareketlenmesiyle 2. el otomobil sektöründe hareketlilik başladı. İşte araba almak isteyen vatandaşlara önemli ipuçları…
2. El Araç Satış Müdürü Metin Tüzel'in açıklamaları:
"Geçtiğimiz ay ve bu ay baya bir hareketlilik başladı. Bunun en büyük sebeplerinden biri yaz dönemine giriş diğeri ise normalleşmesinin başlaması. Rent a Car yapan firmaların araç yokluğundan dolayı çip krizi yaşanmasından dolayı üretimde aksamalar meydana geldi.
Şu anda fiyatlarda yüzde 15 civarında bir yükselme söz konusu. Piyasada hareketlilik ağustos ayının sonunda kadar devam eder diye düşünüyoruz. Ondan sonra biraz duraklama başlayacaktır.
Araba almak isteyen vatandaşlarımız şu anda alım yapabilirler çünkü fiyatlar da çok büyük bir düşme beklemiyoruz. Belki eylül ayına doğru fiyatlarda küçük bir düşme yaşanabilir. Belki yüzde 5 bir düşme yaşanabilir.
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