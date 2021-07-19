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Uluslararası istatistik kurumları muhalefetin kara propagandasını yalanlıyor

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
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Uluslararası istatistik kurumları muhalefetin kara propagandasını yalanlıyor

AK Parti’nin düzenlediği ekonomiyle alakalı son gelişmeleri barındıran raporda muhalefetin kara propagandasına uluslararası kurumlar üzerinden yanıt verildi. Uluslararası kurumların paylaştığı istatistikle muhalefetin yalanları gözler önüne serildi.

Muhalefet tarafının, bilhassa salgın sürecinin getirdiği olumsuz durumları da sebep göstererek Türkiye ekonomisi üzerinde felaket tellallığı yaptığına işaret edilen raporda, "Pandemi etkisinin kırılmaya başladığı bugünlerde paylaşılan birçok istatistik, Türkiye ekonomisi adına olumlu sinyaller almamızı sağlamaktadır. Ekonomide pandemi sonrası açılma sürecinin başladığı, Türkiye'nin ihracatta rekorlar kırdığı, sanayide çarkların hızlı dönmeye ve üretimin artmaya başladığı bugünlerde bu olumlu seyirden rahatsız olan muhalefet, TÜİK istatistiklerinin güvenilir olmadığı yönündeki kara propagandasına devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Raporda uluslararası kurumların paylaştığı istatistikler tek tek sıralandı. Raporda şu rakamlar paylaşıldı:

"Amerikalı yatırım bankası JP Morgan, yayınladığı son raporda Türkiye'nin 2021'e ilişkin büyüme tahminini yüzde 6,1'den 6,8'e revize etti. IMF Mali İzleme Raporu'na göre salgın süreci boyunca Türkiye, G20'nin yükselen ekonomileri arasında yüzde 9,4'lük oranla en fazla ekonomisine likidite desteği sağlayan ülke oldu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's, Türkiye'nin 2021 yılına ilişkin büyüme tahminini şubat ayında yüzde 3,5'tan 4'e çıkarırken, 2022 yılına ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 4'ten 5'e yükseltti.

Fitch, Türkiye'ye ilişkin 2021 yılı büyüme öngörüsünü yüzde 3,5'ten 6,7'ye çıkarırken, 2022 yılına ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 4,5'ten 4,7'ye yükseltti. OECD mart ayında yayımladığı raporda, Türk ekonomisine yönelik büyüme beklentisini yüzde 2,9'dan 5,9'a çıkarırken, daha önce 2022'de yüzde 3,2 büyüyeceğini tahmin ettiği Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme öngörüsünü yüzde 3 olarak güncelledi."

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