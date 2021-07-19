Uluslararası istatistik kurumları muhalefetin kara propagandasını yalanlıyor

Muhalefet tarafının, bilhassa salgın sürecinin getirdiği olumsuz durumları da sebep göstererek Türkiye ekonomisi üzerinde felaket tellallığı yaptığına işaret edilen raporda, "Pandemi etkisinin kırılmaya başladığı bugünlerde paylaşılan birçok istatistik, Türkiye ekonomisi adına olumlu sinyaller almamızı sağlamaktadır. Ekonomide pandemi sonrası açılma sürecinin başladığı, Türkiye'nin ihracatta rekorlar kırdığı, sanayide çarkların hızlı dönmeye ve üretimin artmaya başladığı bugünlerde bu olumlu seyirden rahatsız olan muhalefet, TÜİK istatistiklerinin güvenilir olmadığı yönündeki kara propagandasına devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.