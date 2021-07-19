Kripto paraya yeni düzenleme! İşte Meclis'e geleceği tarih

Biz biraz daha sıkı bir düzenleme getiriyoruz. Serbest kambiyo rejiminin olduğu bir yapıda üç aşağı beş yukarı Batı Avrupa veya Amerika benzeri düzenleme yapma arayışı içerisindeyiz. Avrupa Birliği'nin bununla ilgili esas düzenlemeleri 2024'te olacak" dedi. Gül, çalışmanın hazır olduğunu ve yeni yasama yılında Meclis'e geleceğini söyledi.