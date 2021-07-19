Kripto paraya yeni düzenleme! İşte Meclis'e geleceği tarih
Son dakika haberine göre: Son dönemlerde ilginin bir hayli arttığı kripto paralar için yasa çalışmalarına hız verildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, yatırımcının korunması, kara paranın önlenmesi, kripto para alım satımında denetimi güçlendirecek yasa çalışmasının tamamlandığını, Ekim'de Meclis'e sunulacağını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan yasa çalışmasında kripto varlık çeşitleri tanımlandı, ihraç ve dağıtılması, alım satım yapanların uyması gereken ilkeler, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılacağı belirlendi. Kripto varlık şirketlerinin Sermaye Piyasası Kurumu gözetiminde faaliyette bulunması, asgari sermaye şartının getirilmesi planlanıyor.
Sistemdeki şirketlere altyapıya uyum için süre verilecek. Aracı kurum sahiplerinde belirli kriterler aranacak, güvenlik soruşturmaları, teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımlar devreye girecek. Denetim yetkisi Mali Suçları Araştırma Kurulu'na verilirken, BDDK finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizmasını oluşturacak.
GÜL: DAHA SIKI BİR DÜZENLEME
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gül, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kripto para düzenlemesine yönelik milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Japonya başta olmak üzere bir ülkede kripto paranın tamamen serbest olduğunu belirterek, "Yasaklayanlar genelde demokrasi problemi olan ülkeler. Batı Avrupa, Amerika'da serbest mekanizmalar var.
Biz biraz daha sıkı bir düzenleme getiriyoruz. Serbest kambiyo rejiminin olduğu bir yapıda üç aşağı beş yukarı Batı Avrupa veya Amerika benzeri düzenleme yapma arayışı içerisindeyiz. Avrupa Birliği'nin bununla ilgili esas düzenlemeleri 2024'te olacak" dedi. Gül, çalışmanın hazır olduğunu ve yeni yasama yılında Meclis'e geleceğini söyledi.
LİSANSI OLAN HİZMET VERECEK
Kripto varlık şirketlerinin Sermaye Piyasası Kurumu'ndan lisans alması, teknik yeterlilik aranması da düzenlemeler arasında bulunuyor. Vergilendirmenin, gelir vergisi veya doğrudan vergiler yoluyla mı olacağı tartışılırken stopaj seçeneği ağırlık kazanıyor. Amerika kripto para sahiplerinden vergi alıyor.
Amerika'da10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerinin ABD Vergi Dairesi'ne bildirilmesi öngörülürken, Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa'da 600 Euro üzerindeki değerler altından vergi alınmaması gibi uygulamalar bulunuyor.
ÖDEMELERDE KULLANIMI YASAK
Merkez Bankası'nın kripto paraların ödemelerde kullanımını yasaklayan yönetmeliği Nisan ayında yaşama geçmişti. Merkez Bankası, kripto paranın herhangi bir düzenleme, denetime tabi olmaması, piyasa değerinin aşırı oynaklık göstermesi, yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması nedeniyle ödemelerde kullanımının büyük risk olduğuna dikkat çekmişti.
KRİPTO VARLIK PİYASASINA YAKIN TAKİP
Binlerce vatandaşı dolandıran Thodex'in Türkiye'deki finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına bloke koyan MASAK geçen yıl da büyük bölümü Amerikan borsasına gönderilmeye çalışılan 120 milyon liraya yakın kripto parayı tespit etmişti.
MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını yükümlüler arasına alarak, kripto varlık kullanılmak suretiyle terör örgütlerinin finanse edilmesinin önlenmesi konusunda önemli bir adım attı. Mayıs'ta yürürlüğe giren yönetmelikle, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri, Milli Piyango İdaresi, spor kulüpleri ve noterler ile aynı yükümlülükler altına alınarak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirlerden yükümlü tutuldu.
Bu düzenlemeyle milli güvenliğe kast eden FETÖ benzeri yapılanmaların kripto varlık piyasasındaki finans kaynağının kesilmesi hedefleniyor.
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