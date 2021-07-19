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Enerjide yeni pazar! 10 dev adım atılıyor

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
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Enerjide yeni pazar! 10 dev adım atılıyor

Türkiye, küresel piyasalarda 7 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan yeşil finansman alanında 10 önemli adımı devreye alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeşil dönüşümü destek için ihtiyaçları belirleyerek teşvik sistemini güncelleyecek. İslami finans alanında kullanımı hızla artan yeşil sukuk konusunda mevzuat çalışması tamamlanacak. İstanbul Finans Merkezi projesinin yeşil sukuk arz ve talebine etkisi ayrıntılı incelenecek. Yılsonunda Yeşil Tahvil ve Yeşil Sukuk Rehberi yayınlanacak, Tahvil Garanti Fonu devreye girecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında Türkiye'de yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistem kuruluyor. Plan'a göre yeşil finansın gelişimini destekleyecek 10 önemli adım şöyle:

YEŞİL TAHVİL İHRACI DESTEKLENECEK:
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilmesi muhtemel bir yeşil veya sürdürülebilir tahvil ihracı kapsamında "Sürdürülebilir Tahvil Çerçeve Dokümanı" hazırlanacak.

TEŞVİK SİSTEMİ GÜNCELLENECEK:
Yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla ihtiyaçların belirlenecek, AB'de sağlanan teşvik unsurları da dikkate alınarak ulusal teşvik sistemi gözden geçirilecek. Yeşil finansmanın gelişimi amacıyla küresel şirketlerin, AB'nin sınıflandırma mevzuatı dikkate alınarak yatırımların sürdürülebilirliğini belirlemeyi hedefleyen bir mevzuat hazırlığı yürütülecek.

REHBERLER ARALIK'TA PAYLAŞILACAK:
Yeşil tahvil ve yeşil sukuk rehberi hazırlanacak. Yeşil Sukuk alanında çalışmalar yürütülecek. Sürdürülebilir bankacılığın geliştirilebilmesine yönelik bir yol haritası belirlenecek.

KÜRESEL FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK:
Türkiye'nin, yeşil dönüşüme yönelik uluslararası finansmana erişiminin geliştirilmesi Amacıyla diplomatik ve teknik çalışmalar yapılacak. Aday ülkelere yönelik AB finansman imkânlarına erişim amacıyla AB ve üye ülkeler nezdinde girişimde bulunulacak.

ATIKLARIN TEMİZLENMESİ İÇİN KAYNAK:
Mevcut veya gerçekleştirilecek tesislerin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesine veya yok edilmesine yönelik yatırımlara sağlanan finansal destekler artırılacak.

ÇEVRE LİSANSLI YATIRIMLAR ÖNCELİKLİ:
"Çevre lisansına sahip yatırımlarla belirli oranda enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar öncelikli yatırım olarak desteklenecek Yürüteceğimiz çalışmalar ile özel sektör, ilgili sivil toplum kuruluşları ve politika yapıcılar arasında ortak menfaatler doğrultusunda güçlü bir etkileşim oluşturmayı, Yeşil Mutabakat'a intibakı en sağlıklı biçimde sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesine katkı vermeyi ve mevcut ve potansiyel finansman ve teşvik olanaklarından en iyi biçimde yararlanılmasına destek olmayı amaçlıyoruz" dedi.

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