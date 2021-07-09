Merkez Bankası temmuz ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ile finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden olduğu 56 katılımcıyla hazırladığı temmuz ayı ile ilgili "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Haziran ayında % 0,75 olan temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi beklentisi, bu anket döneminde % 1,17'ye yükseldi. Bir önceki anket döneminde % 14,46 olarak tahmin edilen cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise % 15,64 oldu.

TÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 10.,16'DAN YÜZDE 10.43'E YÜKSELDİ

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,12'den 12,62'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 10,16'dan yüzde 10,43'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,95'ten 8,99'a yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 9,34 oldu.

Bir önceki anket döneminde 25,7 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 24,7 milyar dolara indi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi de 22,4 milyar dolardan 21,3 milyar dolara geriledi.

GSYH BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 4,9'dan yüzde 5,8'e yükselirken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'te sabit kaldı.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi ve TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu beklentisi de yüzde 19 olarak kayıtlara geçti.