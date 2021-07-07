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Haberler Galeri Nakit para ihtiyacı olanlara düşük faizli kredi müjdesi! Ve son dakika belli oldu! QNB Finansbank, ING Bank, Ziraat Bankası...

Nakit para ihtiyacı olanlara düşük faizli kredi müjdesi! Ve son dakika belli oldu! QNB Finansbank, ING Bank, Ziraat Bankası...

Nakit para ihtiyacı olanlar düşük faizli kredi veren bankaları sorgulamaya başladı. Pandemi döneminde bankalar müşterilerine kıredi fırsatı sunmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kredi kampanyaları artmaya başladı. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisinde düzenlenen kampanyalar ihtiyacı olanların yüzünü güldürüyor. İhtiyaç kredisinde faiz yüzde 1,35'e kadar gerilemiş oldu. Bankaların güncel kredi faiz oranlarını sizler için haberimizde derledik. İşte, bankaların güncel faiz oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2021 19:16 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 19:16
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Nakit para ihtiyacı olanlara düşük faizli kredi müjdesi! Ve son dakika belli oldu! QNB Finansbank, ING Bank, Ziraat Bankası...

Nakit para ihtiyacı olanlara düşük faizli kredi müjdesi. Ve son dakika belli oldu. QNB Finansbank, ING Bank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın güncel kredi faiz oranları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaz aylarında bankalar müşterilerine uygun faizli kredi kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. En düşük ihtiyaç kredisi faizi yüzde 1.35 olarak gerçekleşti. 50 bin lira kredi çeken birisi 36 ayda geri ödemeyi seçtiğinde aylık 1843 lira ödeme yapması gerekiyor. Vatandaşlar bütçesine uygun kredi veren bankaların güncel oranlarını yakından takip ediyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar için taşıt, ihtiyaç ve konut kredi faiz oranlarını haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nakit para ihtiyacı olanlara düşük faizli kredi müjdesi! Ve son dakika belli oldu! QNB Finansbank, ING Bank, Ziraat Bankası...

Bankalar müşterilerine kredi vermeye devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde paraya ihtiyacı olanlara yönelik olarak kredi kampanyaları ortaya çıkmaya başladı.

En düşük ihtiyaç kredisi faizi yüzde 1.35 olarak gerçekleşti. 50 bin lira kredi çeken birisi 36 ayda geri ödemeyi seçtiğinde aylık 1843 lira ödeme yapması gerekiyor.

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Nakit para ihtiyacı olanlara düşük faizli kredi müjdesi! Ve son dakika belli oldu! QNB Finansbank, ING Bank, Ziraat Bankası...

KREDİ NOTUNUZA DİKKAT

Kredi çekerken öncelikle kredi notuna bakılıyor. Sonrasında krediye uygunluk durumu incelendikten sonra SGK'lı bir işte çalışılması ya da iş sahibi olunması şartı aranıyor. Bordro ya da vergi levhası tebliğ edildikten sonra kredi işlemlerine başlanıyor. İhtiyaç kredileri genel olarak aynı gün hesaba geçiyor.

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Nakit para ihtiyacı olanlara düşük faizli kredi müjdesi! Ve son dakika belli oldu! QNB Finansbank, ING Bank, Ziraat Bankası...

KREDİ NOTUNUZU KORUMAYA ÇALIŞIN

Kredi notu düştükçe kredi alma ihtimaliniz azalıyor. Kredi notu 0 ile 1900 arasında değişiyor. 0-699 çok riskli, 700-1099 orta riskli, 1100-1499 az riskli, 1500-1699 iyi, 1700-1900 arası ise çok iyi olarak nitelendiriliyor.

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Nakit para ihtiyacı olanlara düşük faizli kredi müjdesi! Ve son dakika belli oldu! QNB Finansbank, ING Bank, Ziraat Bankası...

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,58'den,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.