Nakit para ihtiyacı olanlara düşük faizli kredi müjdesi. Ve son dakika belli oldu. QNB Finansbank, ING Bank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın güncel kredi faiz oranları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaz aylarında bankalar müşterilerine uygun faizli kredi kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. En düşük ihtiyaç kredisi faizi yüzde 1.35 olarak gerçekleşti. 50 bin lira kredi çeken birisi 36 ayda geri ödemeyi seçtiğinde aylık 1843 lira ödeme yapması gerekiyor. Vatandaşlar bütçesine uygun kredi veren bankaların güncel oranlarını yakından takip ediyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar için taşıt, ihtiyaç ve konut kredi faiz oranlarını haberimizde derledik.