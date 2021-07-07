07 Temmuz 2021, Çarşamba
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Nakit para ihtiyacı olanlara düşük faizli kredi müjdesi! Ve son dakika belli oldu! QNB Finansbank, ING Bank, Ziraat Bankası...
Nakit para ihtiyacı olanlar düşük faizli kredi veren bankaları sorgulamaya başladı. Pandemi döneminde bankalar müşterilerine kıredi fırsatı sunmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kredi kampanyaları artmaya başladı. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisinde düzenlenen kampanyalar ihtiyacı olanların yüzünü güldürüyor. İhtiyaç kredisinde faiz yüzde 1,35'e kadar gerilemiş oldu. Bankaların güncel kredi faiz oranlarını sizler için haberimizde derledik. İşte, bankaların güncel faiz oranları...
Giriş Tarihi: 07.07.2021 19:16 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 19:16
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