Promosyon fırsatı arşa çıktı! 2000 TL ödeme yapılıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi, TEB...
Temmuz ayında emekliler maaşlarına zam aldı. Diğer yandan ikramiye ve promosyon ödemeleri bu süreçte emeklilere derin nefes alıyor. Yaz aylarında bankalar promosyon ödemelerinde güncellemeye gidiyor. Emekliler tercih edecekleri bankaya göre promosyon ödemesi alabilecek. Seçilen bankaya göre maaşın yanında promosyon ödemesi alınabilecek. Son dönemde yapılan güncellemeler sonrasında 2000 TL'ye kadar promosyon ödemesi alınabiliyor. İşte, bankaların güncel promosyon miktarları...
Giriş Tarihi: 07.07.2021
21:34
Kamu ve özel bankalar emeklilere promosyon fırsatı sunuyor. Son dönemde yapılan güncellemeler sonrasında promosyon ödemeleri 2000 TL'yi bulabiliyor. Emekliler maaşlarını taşıma sözü verdikleri bankalardan 3 yıllık taahhüt sonrasında 500 TL'den 2000 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabilecek. Temmuz ayı maaş zammının belli olmasının ardından bankalar promosyon ödemelerinde güncellemeye gitti. Emekliler güncel promosyon miktarları hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. İşte, en düşük ve yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar...
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İŞTE BANKALARIN VERECEĞİ PROMOSYON LİSTESİ
Yeni emekliler maaşları bağlanmasından itibaren, bu promosyondan yararlanabilirken 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar da bu fırsattan yararlanabiliyor.
Maaşa göre verilen promosyon miktarları en düşük 500 olurken, özel bankalar bu miktarları daha da yüksek tutuyor.
Kimi banka hiçbir ek koşul istemezken, kimisi de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.
Ayrıca emekli yakınına getirenlere de ek ödeme yapanlar var. Bu yolla emeklilerin eline 2 bin liraya varan para geçiyor.
Ayrıca emekli yakınına getirenlere de ek ödeme yapanlar var. Bu yolla emeklilerin eline 2 bin liraya varan para geçiyor.
Ziraat Bankası
Maaşa göre 500, 625, 750 TL
ING
Maaşa göre 675, 850, 1.000 TL. 2 otomatik fatura talimatı verenlere ilaveten 500 TL.