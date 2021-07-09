09 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: AK Parti'den ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifi

Son dakika: AK Parti'den ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
ABONE OL
Son dakika: AK Parti'den ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifi

Son dakika haberleri... AK Parti ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Yeni teklif ile terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması gibi birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi 31 Temmuz’dan itibaren 3 yıl uzatılabilecek.

AK Parti ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Tütün ticareti yapanlara yönelik cezalar 1 yıl ertelenecek. Terörle mücadele kapsamında kamuda görevden uzaklaştırmayı düzenleyen kanunun süresi 3 yıl daha uzatılıyor

18 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik ön gören torba kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Yeni teklif ile terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması gibi birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi 31 Temmuz'dan itibaren 3 yıl uzatılabilecek.

Güvenlik korucularının ücreti asgari ücretin altında kalmayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA