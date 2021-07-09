Korsan taksiciler sınır tanımıyor! Aylık 15 bin liralık gelir! Nasıl bu kadar büyüdüler?
Korsan taksiler, başta taksiciler olmak üzere birçok emekçinin kazancını bölerek haksız bir gelir elde ediyor. Yasal olmayan bu sistem üzerinden para kazanan kişiler, işlerini oldukça ilerletti. Şehirler arası yolcu taşımaya da başlayan korsan taksiler, işlerini büyütmek için önemli internet sitelerine ilan bile veriyor. Peki korsan taksi nasıl bu kadar büyüyebildi? İşte merak edilen haberin ayrıntıları...
Sahibinden.com sitesine binlerce ilan veren korsan duraklar, insanları kayıt dışı sisteme dahil etmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Vergisiz, sigortasız ve faturasız sistemde, korsan duraklar, 'bol ve yüksek kazanç' vaadinde bulunuyor. Vergisiz, faturasız sisteme acil önlem bekleniyor.
EN ÇOK İLAN İSTANBUL'DAN
İnternet sitesinde en fazla iş ilanının İstanbul'dan verildiği dikkat çekiyor. Onu Muğla-Bodrum ve Antalya takip ediyor. "Günlük 600-800 lira kazanç", "Ayda 15 bin TL kazanç" gibi başlıklarla çıkan ilanlarda, ağırlıklı olarak 2010 model ve üstü araba şartı aranıyor. "Vasıflı-vasıfsız eleman", "Bay-bayan şoför", "Kendi işinin patronu ol" gibi ifadelerin yer aldığı ilanlarda, herhangi bir mezuniyet şartı aranmadığı da belirtiliyor. İlanlarda sisteme girmenin tek şartı kendi aracınızın olması!
İLGİNÇ VAATLER VAR
İnternet sitesinde şoför ve araç bulma yarışına giren korsan duraklar, ilanlarda birbirinden ilginç vaatlerde de bulunuyor. Örneğin bir korsan durak, kendilerine ait aracın bulunmadığını, dolayısıyla herhangi bir kayırmanın yapılmadığını, sırası gelen aracın yönlendirildiğini belirtiyor. Bir diğeri ise 1 milyondan fazla müşterilerinin bulunduğunu belirterek, aracın yakalanması ya da ceza kesilmesi durumunda cezayı ödemeyi vaat ediyor. Korsan taşımacılık yapanlara 1.339 liradan 6.700 TL'ye kadar idari para cezası kesiliyor. Ayrıca araç iki ay trafikten men ediliyor, sürücünün ehliyetine de 20 puan ceza yazılıyor.
KADINA YER TEMİN EDİLMİYOR
Sahibınden. com sitesine Bodrum'dan ilan veren bir korsan durağı aradık. Telefondaki kişiye sisteme üye olmak istediğimizi belirttik. Bize kadınlar için kalacak yer temin edemediklerini anlattı. Şu anda talebin çok yüksek olduğunu anlatan durak görevlisi, eğer kadın şoför sayısını artırabilirlerse onlar için de ev tutulabileceğini, dolayısıyla zaman zaman arayıp son durumu sormamızı istedi.
CEZANIN HÜKMÜ YOK!
Bodrum'da çalışan diğer korsan durağa bir erkek arkadaşımız için bilgi almak istediğimizi söyledik. Telefondaki kişi şu bilgileri verdi: "Burada eylül sonuna kadar iş var. Günlük 800 TL'nin altında kazanan yok. 2+1 evlerimiz var. Şoförler burada kalıyor, kira vermiyor. Evi biz tahsis ediyoruz. Durak olarak kazancın yüzde 20'sini alıyoruz. Burada turist sayısı çok arttı. Eğer araçlar 2013 model ve üzeriyse hemen gelsin başlasın." Telefondaki kişiye olası bir polis kontrolünde aracımız bağlanırsa ne yapacağımızı sorduk. Şaşırtıcı bir yanıt aldık: "Burada polis sadece havalimanında var. En fazla 1.350 lira ceza yazıyorlar. Araç bağlanırsa arkadaşlar başka araç buluyor. Günlük 800 lira kazancın yanında bu cezanın bir hükmü yok. Hiç endişe etmeyin."
SİSTEM LEGAL HALE GETİRİLEBİLİR
Uzmanlar korsan taksi sayısının her geçen gün arttığını belirterek, acil önlem alınması gerektiğini söyledi. Uzmanlar, "Eğer önüne geçilemiyorsa sistem legal hale getirilsin. Devlet araç kiralama modeline gidebilir. Burada bir denetim mekanizması oluşur. Kim ne yapıyor bilinir. Vergi kaybının da önüne geçilir. Önlem alınmazsa birkaç yıla sistem çok ciddi sorunlara yol açabilir" diyor.
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