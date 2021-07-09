Korsan taksiciler sınır tanımıyor! Aylık 15 bin liralık gelir! Nasıl bu kadar büyüdüler?

CEZANIN HÜKMÜ YOK!

Bodrum'da çalışan diğer korsan durağa bir erkek arkadaşımız için bilgi almak istediğimizi söyledik. Telefondaki kişi şu bilgileri verdi: "Burada eylül sonuna kadar iş var. Günlük 800 TL'nin altında kazanan yok. 2+1 evlerimiz var. Şoförler burada kalıyor, kira vermiyor. Evi biz tahsis ediyoruz. Durak olarak kazancın yüzde 20'sini alıyoruz. Burada turist sayısı çok arttı. Eğer araçlar 2013 model ve üzeriyse hemen gelsin başlasın." Telefondaki kişiye olası bir polis kontrolünde aracımız bağlanırsa ne yapacağımızı sorduk. Şaşırtıcı bir yanıt aldık: "Burada polis sadece havalimanında var. En fazla 1.350 lira ceza yazıyorlar. Araç bağlanırsa arkadaşlar başka araç buluyor. Günlük 800 lira kazancın yanında bu cezanın bir hükmü yok. Hiç endişe etmeyin."