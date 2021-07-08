%1,35 faiz! Bankalar düğmeye bastı! İhtiyaç kredisi kampanyaları başladı! ING, İş Bankası, Akbank, Halkbank, Ziraat...

Bireysel ihtiyaçlar için birçok kampanyalar sunan bankalar, bayramın yaklaşmasıyla faiz oranlarında değişikliğe gitti. Düğünlerin de yeniden başlamasıyla evlilik, beyaz eşya ve mobilya gibi birçok istekler için gerekli nakit ihtiyacın karşılaşması adına kredilere başvuruluyor. Bankaların güncel kredi kampanyalarını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, temmuz ayı ihtiyaç kredisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.07.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 16:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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