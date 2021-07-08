%1,35 faiz! Bankalar düğmeye bastı! İhtiyaç kredisi kampanyaları başladı! ING, İş Bankası, Akbank, Halkbank, Ziraat...
Bireysel ihtiyaçlar için birçok kampanyalar sunan bankalar, bayramın yaklaşmasıyla faiz oranlarında değişikliğe gitti. Düğünlerin de yeniden başlamasıyla evlilik, beyaz eşya ve mobilya gibi birçok istekler için gerekli nakit ihtiyacın karşılaşması adına kredilere başvuruluyor. Bankaların güncel kredi kampanyalarını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, temmuz ayı ihtiyaç kredisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 08.07.2021
16:47 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
16:47
Tüketici kredisi veya bireysel ihtiyaç kredisi olarak da bilinen ihtiyaç kredisi, birçok ihtiyaçlar için kullanılıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla gözler bankaların kredi kampanyalarına çevrildi. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından temmuz ayına ilişkni kredi faiz oranları açıklandı. ING Bank tarafından yapılan açıklamaya göre, %1,35 faiz oranındaki ihtiyaç kredisine başvurular başladı. Peki, temmuz ayı ihtiyaç kredisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI
Ziraat Bankası tarafından %1,54 faiz oranıyla 36 aya kadar vade imkanıyla Tüketici Kredisi kampanyası sunuluyor.
Kredinin özellikleri şu şekilde:
Ziraat Bankası kredi özellikleri
* Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
* 36 aya kadar vade imkanı bulunuyor..
* Şahsi ve/veya maddi teminat alınıyor.
* Banka, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunuyor.
HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI
Halkbank %1,61'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. Krediler 36 ay vadeli olarak kullanılabiliyor.
Kredi ödemelerinizi;
* Aylık eşit taksitli,
* Artan taksitli, * Azalan taksitli, * 3 ayda bir eşit taksitli, * Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.
VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI
%1,54 faiz oranıyla 36 aya varan vadeler, kişiye özel cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası müşterilerin beğenisine sunuldu.