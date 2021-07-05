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Emekliye 2.000 TL! Kurban Bayramı ikramiyesi zamlanacak mı? 2021 2. emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2021
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Emekliye 2.000 TL! Kurban Bayramı ikramiyesi zamlanacak mı? 2021 2. emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Enflasyon oranının açıklanmasının ardından emekliler yeni maaşlarına kavuştu. Buna göre, en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisinin maaşı 2.350, tarım emeklisi maaşı 1.867 lira, 2000 öncesi SSK'lı emeklilerinin maaşı ise 2.625 liraya yükseldi. Şimdi ise gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Emekliler bayram ikramiyesinde de artış talep ediyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi zamlanacak mı? 2021 2. emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte cevaplar...

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesinde artış olacak mı? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Emeklilere yapılan enflasyon zammının ardından en çok merak edilenlerden biri de bayram ikramiyesi oldu. Zamlı maaşlarına kavuşan emekliler, bayram ikramiyesi ile ek gelir elde edecek. Bu ay hesaplara yatırılacak olan ikramiyeler ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi zamlanacak mı? 2021 2. emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı bu yıl 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin 12-19 Temmuz tarihleri arsında yatması bekleniyor. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

Kurban Bayramın'dan önce yeni emekli olanlar bu sene tek ikramiye alacaklar. Kurban Bayramı'ndan sonra emekli olanlar ise ilk ikramiyelerini bu kez 2022 yılında alacak.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Türkiye Emekliler Derneği Kayseri Şubesi İdari Sekreteri Yusuf Aykırı, şu anda en düşük emekli maaşının bin 500 TL olduğunu hatırlatarak en düşük emekli maaşının asgari ücretle eşit olması gerektiğini söyledi.

Aykırı, "Emekli her şeyden önce onurlu bir yaşam ister. Bunun içinde ekonomik şartların biraz daha düzeltilmesi gerekiyor. Özellikle 2000 yılından sonra emekli olan üyelerimizin en büyük beklentisi 2000 yılından önce emeklilere yapılan intibakın 2000 yılından sonrada emekli olanlara uygulanmasıdır. Bunun sebebi ise 1999 yılında çıkartılan 4447 sayılı yasa ve 2008 yılında çıkartılan 5510 sayılı yasa ile de devam eden 3 farklı Emeklilik Karma Hesaplama Sistemi ve bunun sonucunda da emekli maaşlarının bağlanma oranı yüzde 70'lerden yüzde 35'lere kadar düşmüş olmasıdır. Bu bağlamda hükümet yaklaşık 3 yıl önce emekli maaşlarının bin TL'nin altında bağlandığını görünce önce bin TL'ye tamamladı. Daha sonra geçen sene yine bir torba yasayla en düşük emekli maaşını bin 500 TL'ye çıkarttı. Bu Türkiye koşullarında çok düşük rakamları asgari ücret seviyesine çekilmesini istiyoruz. 2000 yılından sonra emekli olanlara intibak mutlaka yapılmalıdır. Emeklilerimizin şu andaki en büyük beklentisi budur" dedi.

Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyelerin en az bin 500 ile 2 bin TL arasında olması gerektiğini ifade eden Yusuf Aykırı, "Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla devletimiz emeklilerimize şu anda bin 100 TL ikramiye veriyor. Bu durum olumlu olmak ile beraber; şu anki ekonomik koşullar altında bir enflasyon güncellemesi, bir artış olmadığı için 3 yıllık dönemde bu ücret bir kurban parasını karşılayacak bir durumda değil. Bu ücretin artırılmasını istiyoruz. İkramiyenin en az bin 500 veya 2 bin TL seviyesine çıkarılması gerekiyor. Hükümetimizden bir diğer beklentimiz ise; yüzde 4-5 oranında almış olduğumuz vergi iade oranlarının en az yüzde 9-10 oranlarına yükseltilmesidir. Biz yapmış olduğumuz her alışverişte KDV adı altında yüzde 18 oranında devletimize vergi ödüyoruz. Ancak bunun bize geri dönüşü yüzde 4-5 seviyelerinde olduğu zaman çok düşük kalıyor. Diğer bir beklentimiz de, çalışanlara ödenen aile yardım ödeneğini emeklilerinde almasıdır. Sonuç olarak çalışanların bir ailesi var ama emeklilerimizin de bir ailesi var. Buda bizim beklentilerimiz arasında bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

TÜİK 2021 Haziran ayı enflasyon verisini açıkladı. Haziran ayında yıllık yüzde 17,53, aylık yüzde 1,94 arttı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak. İşte yeni emekli maaşları:

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Bağ-Kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2.350 liraya çıktı.

En düşük tarım emeklisi maaşı 1.867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2.625 liraya yükseldi. Emekli sandığı 3.276 liraya çıktı.

2021 EMEKLİYE PROMOSYONU NE KADAR?

Emekliler 3 yılda bir bankalardan promosyon alıyor. Yeni emekliler de ilk maaşlarıyla birlikte bu ek gelire kavuşuyor. İşte banka banka 2021 promosyon miktarları:

• Ziraat Bankası: 500 TL, 625 TL, 750 TL

• Halkbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

• Vakıfbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

• Fibabank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

• Garanti BBVA: 800 TL, 1.000 TL, 1.200 TL

• İş Bankası: 750 TL, 875 TL, 1.000 TL

• Yapı Kredi Bankası: 1.200 TL, 1.500 TL, 1.750 TL

• Akbank: 850 TL, 1.050 TL, 1.250 TL

• Denizbank: 675 TL, 850 TL, 1.000 TL

• Şekerbank: 650 TL, 800 TL, 1.000 TL

• QNB Finansbank: 1.000 TL, 1.300 TL, 1.600 TL

• ING Bank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

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