Emekliye 2.000 TL! Kurban Bayramı ikramiyesi zamlanacak mı? 2021 2. emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesinde artış olacak mı? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Emeklilere yapılan enflasyon zammının ardından en çok merak edilenlerden biri de bayram ikramiyesi oldu. Zamlı maaşlarına kavuşan emekliler, bayram ikramiyesi ile ek gelir elde edecek. Bu ay hesaplara yatırılacak olan ikramiyeler ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi zamlanacak mı? 2021 2. emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı bu yıl 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin 12-19 Temmuz tarihleri arsında yatması bekleniyor. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

Kurban Bayramın'dan önce yeni emekli olanlar bu sene tek ikramiye alacaklar. Kurban Bayramı'ndan sonra emekli olanlar ise ilk ikramiyelerini bu kez 2022 yılında alacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Türkiye Emekliler Derneği Kayseri Şubesi İdari Sekreteri Yusuf Aykırı, şu anda en düşük emekli maaşının bin 500 TL olduğunu hatırlatarak en düşük emekli maaşının asgari ücretle eşit olması gerektiğini söyledi.