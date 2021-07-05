Emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar? 2021 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç lira oldu?
Emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği 2021'in ilk altı aylık enflasyon oranı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zam oranı belli oldu. Buna göre, emekliler yüzde 8.45 oranında zam alacak. Peki, emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar? 2021 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç lira oldu? İşte haberin detayları...
En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. 2021'in ilk 6 aylık enflasyon oranına göre, emeklilerin gelirlerinde artış olacak. SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranı 8.45 olarak belirlendi. Emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar? 2021 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç lira oldu? İşte cevaplar...
EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?
TÜİK 2021 Haziran ayı enflasyon verisini açıkladı. Haziran ayında yıllık yüzde 17,53, aylık yüzde 1,94 arttı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak. İşte yeni emekli maaşları:
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Bağ-Kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2.350 liraya çıktı.
En düşük tarım emeklisi maaşı 1.867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2.625 liraya yükseldi. Emekli sandığı 3.276 liraya çıktı.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı bu yıl 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin 12-19 Temmuz tarihleri arsında yatması bekleniyor. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.
Kurban Bayramın'dan önce yeni emekli olanlar bu sene tek ikramiye alacaklar. Kurban Bayramı'ndan sonra emekli olanlar ise ilk ikramiyelerini bu kez 2022 yılında alacak.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. Vefat eden sigortalıların yakınları ödemelerini hisse oranında alacaklar.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?
Türkiye Emekliler Derneği Kayseri Şubesi İdari Sekreteri Yusuf Aykırı, şu anda en düşük emekli maaşının bin 500 TL olduğunu hatırlatarak en düşük emekli maaşının asgari ücretle eşit olması gerektiğini söyledi.
Aykırı, "Emekli her şeyden önce onurlu bir yaşam ister. Bunun içinde ekonomik şartların biraz daha düzeltilmesi gerekiyor. Özellikle 2000 yılından sonra emekli olan üyelerimizin en büyük beklentisi 2000 yılından önce emeklilere yapılan intibakın 2000 yılından sonrada emekli olanlara uygulanmasıdır. Bunun sebebi ise 1999 yılında çıkartılan 4447 sayılı yasa ve 2008 yılında çıkartılan 5510 sayılı yasa ile de devam eden 3 farklı Emeklilik Karma Hesaplama Sistemi ve bunun sonucunda da emekli maaşlarının bağlanma oranı yüzde 70'lerden yüzde 35'lere kadar düşmüş olmasıdır. Bu bağlamda hükümet yaklaşık 3 yıl önce emekli maaşlarının bin TL'nin altında bağlandığını görünce önce bin TL'ye tamamladı. Daha sonra geçen sene yine bir torba yasayla en düşük emekli maaşını bin 500 TL'ye çıkarttı. Bu Türkiye koşullarında çok düşük rakamları asgari ücret seviyesine çekilmesini istiyoruz. 2000 yılından sonra emekli olanlara intibak mutlaka yapılmalıdır. Emeklilerimizin şu andaki en büyük beklentisi budur" dedi.
Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyelerin en az bin 500 ile 2 bin TL arasında olması gerektiğini ifade eden Yusuf Aykırı, "Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla devletimiz emeklilerimize şu anda bin 100 TL ikramiye veriyor. Bu durum olumlu olmak ile beraber; şu anki ekonomik koşullar altında bir enflasyon güncellemesi, bir artış olmadığı için 3 yıllık dönemde bu ücret bir kurban parasını karşılayacak bir durumda değil. Bu ücretin artırılmasını istiyoruz. İkramiyenin en az bin 500 veya 2 bin TL seviyesine çıkarılması gerekiyor. Hükümetimizden bir diğer beklentimiz ise; yüzde 4-5 oranında almış olduğumuz vergi iade oranlarının en az yüzde 9-10 oranlarına yükseltilmesidir. Biz yapmış olduğumuz her alışverişte KDV adı altında yüzde 18 oranında devletimize vergi ödüyoruz. Ancak bunun bize geri dönüşü yüzde 4-5 seviyelerinde olduğu zaman çok düşük kalıyor. Diğer bir beklentimiz de, çalışanlara ödenen aile yardım ödeneğini emeklilerinde almasıdır. Sonuç olarak çalışanların bir ailesi var ama emeklilerimizin de bir ailesi var. Buda bizim beklentilerimiz arasında bulunmaktadır" şeklinde konuştu.
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