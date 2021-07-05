En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. 2021'in ilk 6 aylık enflasyon oranına göre, emeklilerin gelirlerinde artış olacak. SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranı 8.45 olarak belirlendi. Emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar? 2021 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç lira oldu? İşte cevaplar...

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

TÜİK 2021 Haziran ayı enflasyon verisini açıkladı. Haziran ayında yıllık yüzde 17,53, aylık yüzde 1,94 arttı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak. İşte yeni emekli maaşları: