SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı son dakika! 2021 Temmuz maaş farkları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin yeni maaşı belli oldu. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Haziran ayının enflasyon rakamları açıklandı. Bu rakamla birlikte bu yılın ilk 6 ayının oranı da ortaya çıkmış oldu. Bu gelişmelerin ardından yılın ikinci zammı belirlenmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam aldıklarını merak ediyor. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar oldu? 2021 Temmuz maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.07.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 11:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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