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SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı son dakika! 2021 Temmuz maaş farkları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin yeni maaşı belli oldu. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Haziran ayının enflasyon rakamları açıklandı. Bu rakamla birlikte bu yılın ilk 6 ayının oranı da ortaya çıkmış oldu. Bu gelişmelerin ardından yılın ikinci zammı belirlenmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam aldıklarını merak ediyor. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar oldu? 2021 Temmuz maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 11:20
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SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı son dakika! 2021 Temmuz maaş farkları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

SSK Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Haziran ayı enflasyon rakamı ile birlikte emeklilerin yeni maaşları belli oldu. 2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zam oranı netliğe kavuştu. Milyonlarca emekli yeni maaşların hangi tarihte ödeneceğini merak ediyor. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar oldu? 2021 Temmuz maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı son dakika! 2021 Temmuz maaş farkları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2021 Temmuz zammı sonrasında yeni emekli maaşları belli oldu. Buna göre, emekliler yüzde 8.45 oranında zam almış oldu.

Bağkur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi. Emekli sandığı 3276 liraya çıktı.

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SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı son dakika! 2021 Temmuz maaş farkları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?

Emekli maaşı ödemeleri her ayın 17'sinde başlıyor. Bu ay maaşlarını zamlı alacak emekliler, ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Kurban Bayramı bu sene 20 Temmuz - 23 Ağustos 2021 tarihlerinde idrak edilecek. Zamlı emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı son dakika! 2021 Temmuz maaş farkları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

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SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı son dakika! 2021 Temmuz maaş farkları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,