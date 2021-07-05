Emekli ve memur zammı belli oldu! 2021 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek maaş ne kadar oldu? İşte zamlı tablo

Emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği 2021 Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı. Böylelikle yılın ilk 6 aylık oranı ortaya çıktı. Emekli ve memurlar uzun süredir bu rakamı bekliyordu. En düşük ve en yüksek yeni maaşlar belli oldu. Zamlı tabloya ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek maaş ne kadar oldu? İşte emekli ve memur maaşları zamlı tablo...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.07.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 10:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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