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Haberler Galeri Emekli ve memur zammı belli oldu! 2021 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek maaş ne kadar oldu? İşte zamlı tablo

Emekli ve memur zammı belli oldu! 2021 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek maaş ne kadar oldu? İşte zamlı tablo

Emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği 2021 Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı. Böylelikle yılın ilk 6 aylık oranı ortaya çıktı. Emekli ve memurlar uzun süredir bu rakamı bekliyordu. En düşük ve en yüksek yeni maaşlar belli oldu. Zamlı tabloya ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek maaş ne kadar oldu? İşte emekli ve memur maaşları zamlı tablo...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 10:56
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Emekli ve memur zammı belli oldu! 2021 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek maaş ne kadar oldu? İşte zamlı tablo

Memur ve emekliler ile sosyal yardım alan vatandaşların 2021 Temmuz zammı belli oldu. Haziran ayı enflasyon verisine göre, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti. Şimdi gözler zamlı tabloya çevrildi. Gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde ne kadar artış olacağı merak ediliyor. Emekli ve memur maaşlarının yanı sıra kıdem tazminatı, yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı da yenilendi. Peki, 2021 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek maaş ne kadar oldu? İşte emekli ve memur maaşları zamlı tablo...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ve memur zammı belli oldu! 2021 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek maaş ne kadar oldu? İşte zamlı tablo

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 17,53 oldu. 6 aylık enflasyon yüzde 8,45 olarak belirlendi. Emekli ve memur maaşlarını hesaplıyoruz. Haberin devamından memur ve emeklilerin yeni maaşlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Emekli ve memur zammı belli oldu! 2021 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek maaş ne kadar oldu? İşte zamlı tablo

BUGÜN NELER OLDU?
13 milyon emeklinin maaşı arttı
3,5 milyon memura yeni maaş geldi
KIDEM tazminatı tavanı yükseldi
YAŞLILIK aylığı yüksledi
EVDE bakım maaşı yenilendi
ENGELLİ maaşı artırıldı

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Emekli ve memur zammı belli oldu! 2021 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek maaş ne kadar oldu? İşte zamlı tablo

FARK KESİNLEŞTİ

Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Emekliler ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu.

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Emekli ve memur zammı belli oldu! 2021 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek maaş ne kadar oldu? İşte zamlı tablo

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bağkur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi. Emekli sandığı 3276 liraya çıktı.