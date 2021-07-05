Evde bakım maaşı alanlara müjde! 2021 Temmuz zammı ile evde bakım parası ne kadar oldu? Bu ay itibarıyla...

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilen evde bakım maaşına zam geldi. 2021 Temmuz zammı ile birlikte sosyal yardım ödemelerine yapılan zam sonrası gözler evde bakım aylığına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen evde bakım aylığı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

2021 TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLDU?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ikinci altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.797 TL'ye yükselmiştir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Bu ayki ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.