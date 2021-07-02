Kazanç ayı başladı: Emekliye 1854 TL, memura 4299 TL!
Emekli, memur, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaçlar için kazanç ayı başladı. Milyonlarca kişinin geliri Temmuz zammıyla birlikte artacak. Gözler zam oranının nihayete ereceği 5 Temmuz tarihine çevrilmiş vaziyette. Zam yüzde 7.67 olarak beklenirken, Takvim Gazetesi yeni maaşları hesapladı. Peki, kim ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli ve memuru yakından ilgilendiren Temmuz zammına ilişkin tüm detaylar...
Memurlar, emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak.
Memurlar, emekliler, yaşlılar, engelliler ve evde bakım parası alanlar gelirlerinde yaşanacak artışı 5 Temmuz günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle öğrenecek.
5 AYLIK YÜZDE 6.39
6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 3'lük zam oranına eklenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. 5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 6.39 çıkarken, gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.
KİM, NE ALACAK?
● EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.
● MEMURA EN AZ 4.299 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.
● DOKTORA 3.034 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 34, uzman olmayanlarda 2 bin 320 liraya ulaşacak.
● YAŞLIYA 822 TL: 65 yaş aylığı 763,67 liradan 822,24 liraya çıkacak.
● ENGELLİYE 656-984 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 656,36, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 984,55 liraya yükselecek.
● EVDE BAKIMA 1.785 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 785 liraya ulaşacak.
TAZMİNATLAR YÜKSELECEK
Temmuz ayı ile birlikte kıdem tazminatı da artıyor. Halen 7 bin 638 lira olan tavan, memur maaş artışıyla yükselecek. 5 aylık enflasyona göre 8 bin 127, yüzde 7.67'lik tahmine göre 8 bin 224 liraya çıkabilecek.
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