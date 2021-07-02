Kazanç ayı başladı: Emekliye 1854 TL, memura 4299 TL!

● EVDE BAKIMA 1.785 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 785 liraya ulaşacak.

TAZMİNATLAR YÜKSELECEK

Temmuz ayı ile birlikte kıdem tazminatı da artıyor. Halen 7 bin 638 lira olan tavan, memur maaş artışıyla yükselecek. 5 aylık enflasyona göre 8 bin 127, yüzde 7.67'lik tahmine göre 8 bin 224 liraya çıkabilecek.