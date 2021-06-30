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Emekliye zam fırtınası! 441 liraya kadar artış! SSK-BAĞKUR en düşük emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

SSK-BAĞKUR en düşük emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından zam oranı ortaya çıkmış olacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı yüzde 6.39 olarak belirlendi. Oranların ışığında maaşlara 441 TL zam gelmesi bekleniyor. İşte, SSK-BAĞKUR en düşük emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 30.06.2021 22:20 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 22:20
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Emekliye zam fırtınası! 441 liraya kadar artış! SSK-BAĞKUR en düşük emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Emekliye zam fırtınası. 441 liraya kadar artış. SSK-BAĞKUR en düşük emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zam oranı belirlenecek. Bilindiği üzere zam miktarına en büyük etken enflasyon rakamları oluyor. 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, yapılacak zam tutarı ise yüzde 6.39 olarak belirlendi. İşte, SSK-BAĞKUR en düşük emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye zam fırtınası! 441 liraya kadar artış! SSK-BAĞKUR en düşük emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

TEMMUZ MAAŞ ZAMMI ŞEKİLLENİYOR...

Emekli maaş zamları neredeyse netleşiyor. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklandı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda maaşlara 441 liraya kadar artış bekleniyor.

Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.

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Emekliye zam fırtınası! 441 liraya kadar artış! SSK-BAĞKUR en düşük emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.

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Emekliye zam fırtınası! 441 liraya kadar artış! SSK-BAĞKUR en düşük emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak kesin zam oranı 5 Temmuz'da belli olacak. Emeklilerin zamlı maaşları aynı ay içerisinde hesaplara yatırılacak.

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Emekliye zam fırtınası! 441 liraya kadar artış! SSK-BAĞKUR en düşük emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM TALEBİ

Emekliler yeni maaşlar için heyecanlı bekleyiş içerisinde bulunurken, çeşitli talepler de geliyor. Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Emekli- Sen, emeklilere 500 lira seyyanen zam yapılmasını talep etti.