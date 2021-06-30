Emekliye zam fırtınası. 441 liraya kadar artış. SSK-BAĞKUR en düşük emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zam oranı belirlenecek. Bilindiği üzere zam miktarına en büyük etken enflasyon rakamları oluyor. 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, yapılacak zam tutarı ise yüzde 6.39 olarak belirlendi. İşte, SSK-BAĞKUR en düşük emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?