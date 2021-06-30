30 Haziran 2021, Çarşamba
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Emekliye zam fırtınası! 441 liraya kadar artış! SSK-BAĞKUR en düşük emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
SSK-BAĞKUR en düşük emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından zam oranı ortaya çıkmış olacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı yüzde 6.39 olarak belirlendi. Oranların ışığında maaşlara 441 TL zam gelmesi bekleniyor. İşte, SSK-BAĞKUR en düşük emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 30.06.2021 22:20 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 22:20
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