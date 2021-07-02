Milyonlarca kişinin maaşı artıyor! Memur ve emeklinin gözü Temmuz zammında! Nasıl değişecek? A Haber canlı yayınında anlattı

Emekli, memur, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaçlar için kazanç ayı başladı. Milyonlarca kişinin geliri Temmuz zammıyla birlikte artacak. Gözler zam oranının nihayete ereceği 5 Temmuz tarihine çevrilmiş vaziyette. Peki, kim ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı. İşte emekli ve memuru yakından ilgilendiren Temmuz zammına ilişkin tüm detaylar...

Emekli, memur, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaçlar için kazanç ayı başladı. Milyonlarca kişinin geliri Temmuz zammıyla birlikte artacak. Gözler zam oranının nihayete ereceği 5 Temmuz tarihine çevrilmiş vaziyette. Peki, kim ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı. İşte emekli ve memuru yakından ilgilendiren Temmuz zammına ilişkin tüm detaylar...

* 13 MİLYON EMEKLİNİN MAAŞI ARTACAK

* 3,5 MİLYON MEMURA YENİ MAAŞ GELECEK

* KIDEM TAZMİNATI TAVANI YÜKSELECEK

* MİLYONLARCA EMEKLİ İKİNCİ İKRAMİYESİNİ ALACAK

* YAŞLILIK AYLIĞI ARTACAK

* EVDE BAKIM MAAŞI YENİLENECEK

* ENGELLİ MAAŞI ARTIRILACAK





NASIL DEĞİŞECEK?

* 5 AYLIK ENFLASYON : YÜZDE 6,39

* 6 AYLIK ENFLASYON (T): YÜZDE 7.67

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ : YÜZDE 7.67 (T)

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ: YÜZDE 3+4,67 (T)

SOSYAL YARDIMLAR : YÜZDE 7.67 (T)

KIDEM TAZMİNATI TAVANI : YÜZDE 7,67(T)