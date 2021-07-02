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Milyonlarca kişinin maaşı artıyor! Memur ve emeklinin gözü Temmuz zammında! Nasıl değişecek? A Haber canlı yayınında anlattı
Emekli, memur, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaçlar için kazanç ayı başladı. Milyonlarca kişinin geliri Temmuz zammıyla birlikte artacak. Gözler zam oranının nihayete ereceği 5 Temmuz tarihine çevrilmiş vaziyette. Peki, kim ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı. İşte emekli ve memuru yakından ilgilendiren Temmuz zammına ilişkin tüm detaylar...
* 13 MİLYON EMEKLİNİN MAAŞI ARTACAK
* 3,5 MİLYON MEMURA YENİ MAAŞ GELECEK
* KIDEM TAZMİNATI TAVANI YÜKSELECEK
* MİLYONLARCA EMEKLİ İKİNCİ İKRAMİYESİNİ ALACAK
* YAŞLILIK AYLIĞI ARTACAK
* EVDE BAKIM MAAŞI YENİLENECEK
* ENGELLİ MAAŞI ARTIRILACAK
NASIL DEĞİŞECEK?
* 5 AYLIK ENFLASYON : YÜZDE 6,39
* 6 AYLIK ENFLASYON (T): YÜZDE 7.67
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ : YÜZDE 7.67 (T)
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ: YÜZDE 3+4,67 (T)
SOSYAL YARDIMLAR : YÜZDE 7.67 (T)
KIDEM TAZMİNATI TAVANI : YÜZDE 7,67(T)