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Emekli ve memur zammı belli oluyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Zam tablosu...

Millyonlarca vatandaşın merakla beklediği temmuz zammı için geri sayım başladı. Yılın ikinci zammını almaya hazırlanan memur ve emekliler, bu ay ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Yılın ilk altı aylık enflasyon verisine göre belirlenecek maaş zammı için son bir veri kaldı. Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş bu ay yapılacak zam oranlarına kilitlendi. Peki, 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Memur zammı ne kadar? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2021 17:05 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 17:08
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Emekli ve memur zammı belli oluyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Zam tablosu...

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Türkiye'de her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeni maaşlar belirleniyor. Memur ve emeklilerin heyecanla beklediği zam oranı için geri sayım başladı. Emekli ve memurun yanı sıra yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar milyonlarca kişinin gelirinde artış yaşanacak. Peki, 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Memur zammı ne kadar? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ve memur zammı belli oluyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Zam tablosu...

YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2021 yılının ikinci zammı için geri sayım başladı. Haziran ayı enflasyon oranı 5 Temmuz'da açıklanacak. Bu verinin ardıdnan yılın ilk altı aylık değişimi ortaya çıkacak. Emekli ve memurların maaşlarına 5 Temmuz'da yapılacak zam oranı belli olacak.

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Emekli ve memur zammı belli oluyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Zam tablosu...

Memurlar ve emeklilerin yanı sıra sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş temmuz zammını bekliyor. Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı.

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Emekli ve memur zammı belli oluyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Zam tablosu...

Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti.

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Emekli ve memur zammı belli oluyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Zam tablosu...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın beklenti anketinde 6 aylık enflasyonun yüzde 7.67 çıkması bekleniyor. Buna göre, emekli ve memur maaşları şu şekilde olacak: