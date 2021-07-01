Emekli ve memur zammı belli oluyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Zam tablosu...

Millyonlarca vatandaşın merakla beklediği temmuz zammı için geri sayım başladı. Yılın ikinci zammını almaya hazırlanan memur ve emekliler, bu ay ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Yılın ilk altı aylık enflasyon verisine göre belirlenecek maaş zammı için son bir veri kaldı. Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş bu ay yapılacak zam oranlarına kilitlendi. Peki, 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Memur zammı ne kadar? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 01.07.2021 17:05 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 17:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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