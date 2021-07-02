İşten çıkarma yasağı bitti mi, kalktı mı? Temmuz ayında işten çıkarma olacak mı, var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde uygulanan işten çıkarma yasağı uzun süredir devam ediyor. İşten fesih yasağı, Cumhurbaşkanlığı kararı neticesinde 30 Haziran tarihine kadar uzatılmıştı. Hal böyle olunca yasağın ne zaman sona ereceği sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, İşten çıkarma yasağı bitti mi, kalktı mı? Temmuz ayında işten çıkarma olacak mı, var mı? Merak edilen detay...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda konuşan Başkan Erdoğan, işten çıkarma yasağının 30 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar uzatıldığını duyurdu.