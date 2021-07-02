Genç ve kadın istihdamında önemli destek kararı! İşte madde madde düzenleme
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla genç ve kadın istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanabilme süreleri uzatılıyor. Her 1 yıl için bir ay ilave sigorta prim desteği ile salgın nedeniyle yarım kalan, tamamlanamayan yatırımlarda teşvik belgelerine 2 yıl ek süre verilecek.
Cumhurbaşkanı kararıyla genç ve kadın istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanabilme süreleri uzatılıyor. Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınırken, çevre yatırımlarının kapsamı da genişletildi.
Genç ve kadın istihdamına yönelik atılacak adımlarla ilgili düzenleme 29 Haziran ve sonrasında yapılan teşvik belgesi başvurularına uygulanacak.
İşte atılan adımlarla ilgili detaylar:
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Yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin yeni düzenlemeye göre teşvik belgesindeki çalışan sayısını geçmemek üzere yatırım süresince genç, kadın çalıştıranların çalışma süresi 1 yılı geçtiyse başvuruya gerek kalmadan her 1 yıla 1 ay ilave teşvik verilecek.
Düzenleme 29 Haziran ve sonrasında yapılan teşvik belgesi başvurularına uygulanacak. Tekstil, hazır giyim sektöründe 1 veya 2'inci bölgeden diğer bölgelere taşınan firmalara verilen teşvik için başvuru süresi de bu yılın sonuna uzatıldı. Kâğıt üretimine yönelik yatırımlar da teşviklerden yararlanabilecek.
İŞTE MADDE MADDE DÜZENLEME
Genç, kadın istihdamına destek süresi uzatıldı
Cumhurbaşkanı kararıyla her 1 yıla 1 ay ilave teşvik
Tamamlanamayan yatırımlarda teşvik belgelerine 2 yıl ek süre verilecek
Tekstilde 1,2. bölgeden taşınan firmalara teşvik süresi uzatıldı
Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alındı
Çevre yatırımlarının kapsamı genişletildi
Kağıt üretimine yönelik yatırımlar da teşviklerden yararlanabilecek
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