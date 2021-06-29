Emeklinin beklediği müjdeli haber geldi: Her ay 495 TL ödenebilir!
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran haber geldi. Memurlar Temmuz’da aile yardımını zamlı almaya hazırlanırken, emeklilere de ödenmesi toplu sözleşmeye taşınacak. Talepler hayata geçerse, 2 çocukluya aylık 495 lira ek gelirin yolu açılacak. İşte emekliye sağlanması gündemde olan aile yardımıyla ilgili tüm detaylar...
Temmuz'da memurların hem maaşı hem de aile yardımı kazancı artacak.
Her ay verilen aile yardımı ödemelerine, maaşlar gibi yüzde 3 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
5 aylık enflasyona göre artış yüzde 6.39'a ulaşırken, Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre yüzde 7.67'ye çıkabilecek.
Eş yardımı 376,83 liradan 405,73 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 82,89 liradan 89,24 liraya, 6 yaş üstü için 41,45 liradan 44,62 liraya yükselecek.
Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan memur, aylık 459 lira yerine 494,94 lira aile yardımı almaya başlayacak.
'LİSTEYE EKLEYİN' ÇAĞRISI
Memurlar artışı merakla beklerken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor.
Bunun için de gözler Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşmeye çevrilmiş durumda.
Memur konfederasyonları Temmuz'da toplu sözleşme taleplerini kamu işverenine sunmaya hazırlanırken; emekliler listeye bu talebin de eklenmesini istiyor.
HER AY 495 TL AİLE YARDIMI
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