Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemeleri...

Yılın ikinci ikramiyesi Temmuz ayında hesaplara yatacak. Milyonlarca emekli önümüzdeki ay hem zamlı maaşına hem de bayram ikramiyelerine kavuşacak. Haziran ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevridli. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemeleri hangi tarihte? İşte cevaplar...