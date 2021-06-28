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Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemeleri...

Yılın ikinci ikramiyesi Temmuz ayında hesaplara yatacak. Milyonlarca emekli önümüzdeki ay hem zamlı maaşına hem de bayram ikramiyelerine kavuşacak. Haziran ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevridli. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemeleri hangi tarihte? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2021 17:01 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 17:03
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Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemeleri...

Türkiye'de milyonlarca emekli önümüzdeki ay yılın ikinci ikramiyelerine kavuşacaklar. 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarından sonra 6 aylık değişimin ortaya çıkması ile birlikte yeni maaşlarını öğrenecek olan emekliler, bir yandan da bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi araştırıyor. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemeleri hangi tarihte? İşte haberin detayları...

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Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemeleri...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kurban Bayramı bu yıl 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin 12-19 Temmuz tarihleri arsında yatması bekleniyor. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

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Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemeleri...

BAYRAMDAN ÖNCE VE SONRA EMEKLİ OLANLAR...

Kurban Bayramın'dan önce yeni emekli olanlar bu sene tek ikramiye alacaklar. Kurban Bayramı'ndan sonra emekli olanlar ise ilk ikramiyelerini bu kez 2022 yılında alacak.

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Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemeleri...

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. Vefat eden sigortalıların yakınları ödemelerini hisse oranında alacaklar.

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Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemeleri...

TEMMUZ'DA MAAŞLAR ZAMLANACAK

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk beş aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.39 görünüyor. Merkez Bankası'nın son açıkladığı Mayıs ayı beklenti anketine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66 olabilecek.