Herkes başvuru yapabilir! Geri ödeme almak çok kolay! Ayda 200 Türk lirası yatıran 538 bin TL...

Bireysel Emeklilik Sistemi birikim yapmak isteyenlere çeşitli fırsatlar sunuyor. Anne, babalar çocukları doğdukları andan itibaren gelecek için yatırım yapmaya başlıyor. Bu yatırımlardan biri ise Bireysel Emeklilik Sistemi (BES). Bu sistem ile artık 18 yaşından küçük çocuklar için de ayda 200 TL yatırarak 538 bin TL'ye kadar birikim yapabilirsiniz. İşte, BES sistemi hakkında tüm detaylar...

Ayda 200 TL'ye 538 bin TL'lik birikim

Ayda 200 TL çocuğunu için Bireysel Emeklilik Sistemi'ne attığınızda 538 bin TL birikim mümkün olacak.

Böylelikle ebeveynler çocukları için gerçekleştirmek istediği birikim ile büyük bir tasarruf sağlayacak. Devletin bu sistemde katkısı ise yüzde 25 oranında olacak