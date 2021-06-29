Herkes başvuru yapabilir! Geri ödeme almak çok kolay! Ayda 200 Türk lirası yatıran 538 bin TL...
Herkes başvuru yapabilir. Geri ödeme almak çok kolay. Ayda 200 Türk lirası yatıran 538 bin TL alabilecek. Bireysel Emeklilik Sistemi ile pek çok kişi birikim yapma fırsatı bulmuştu. Şimdi 18 yaşın altındaki çocukların ebeveynleri de başvuruda bulunarak birikim yapabilecek. Sunulan fırsattan yararlanmak isteyenler detayları sorgulamayı sürdürüyor. İşte, BES ile ilgili tüm detaylar...
Bireysel Emeklilik Sistemi birikim yapmak isteyenlere çeşitli fırsatlar sunuyor. Anne, babalar çocukları doğdukları andan itibaren gelecek için yatırım yapmaya başlıyor. Bu yatırımlardan biri ise Bireysel Emeklilik Sistemi (BES). Bu sistem ile artık 18 yaşından küçük çocuklar için de ayda 200 TL yatırarak 538 bin TL'ye kadar birikim yapabilirsiniz. İşte, BES sistemi hakkında tüm detaylar...
Ayda 200 TL'ye 538 bin TL'lik birikim
Ayda 200 TL çocuğunu için Bireysel Emeklilik Sistemi'ne attığınızda 538 bin TL birikim mümkün olacak.
Böylelikle ebeveynler çocukları için gerçekleştirmek istediği birikim ile büyük bir tasarruf sağlayacak. Devletin bu sistemde katkısı ise yüzde 25 oranında olacak
18 yaş altındakiler de BES'e başvurabilecek
18 yaşın altındaki çocukların da Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girişi ile birlikte yaklaşık 13 milyon vatandaşın içinde olduğu sistem için yeni bir dönem başladı.
18 yaş grubunda yaklaşık 23 milyon çocuğun bulunması, tasarruf potansiyelini de artırıyor.
Uzmanlar, ilk etapta bunun yüzde 10'unun sisteme gireceğini, 2.3 milyon yeni katılımcıdan 32 milyar liralık bir tasarruf sağlanmasını bekleniyor.
18 yaşın altında BES'e dahil olanlara da yüzde 25'lik devlet katkısı sağlanırken; eğitim, evlilik, konut alımı gibi sebeplerle birikimlerini kısmi olarak çekme hakkı tanınıyor.
10 yıl sistemde kalarak 56 yaşında emekli olabilirsiniz
Mevcut uygulamada sisteme girenler 10 yıl kalmak ve 56 yaşını tamamlamak şartıyla emekli olabiliyor. Emeklilik zamanında isteyen maaş alırken, isteyen de toplu parasını alarak sistemden çıkabiliyor.
BES'de katılımcıların ödedikleri aylık miktarlara devlet de yüzde 25 katkı yapıyor. Yani ayda 100 TL ödeyen bir katılımcının hesabında 125 TL oluyor.
Hesapta toplanan paralar çeşitli fonlarda da değerlendirilerek nemalandırılıyor. Burada tercih katılımcıya bırakılıyor. İsteyen faizli, isteyen faizsiz fon seçeneklerini tercih edebiliyor.
Küçük taksit, büyük birikim
18 yaş altı çocuklar için açılacak hesaplarda yapılacak aylık 100-200 lira gibi küçük tasarruflar ileride büyük birikimlere ulaşıyor.
Emeklilik Gözetim Merkezi'nin hazırladığı simülasyonlara göre; 18 yaşından itibaren ayda 100 lira yatıran bir genç, 56 yaşına geldiği zaman birikimi 269 bin lirayı geçiyor. Rakam 200 liraya çıktığında, birikim 538 bin lirayı bulabiliyor.
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- Herkes başvuru yapabilir! Geri ödeme almak çok kolay! Ayda 200 Türk lirası yatıran 538 bin TL...
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