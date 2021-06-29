Küçük işletmelere büyük destek! Devlet kredi sağlıyor...
Devlet, küçük işletmelerin yanında. İlave istihdama ucuz kredi desteği bu hafta başlayacak. İşçi sayısı 50'de az olan işletmelerin yararlanacağı kredi desteğinde İşçi başına 100.000 TL olmak üzere 500.000 TL'ye kadar destek sağlanacak. 1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022 tarihleri arasında yeni işçi istihdam etmek ya da Mart'ta en az 20 gün ücretsiz izinde olan işçiyi normal çalışmaya geçirmek gerekiyor. İşte haberin detayları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı mikro işletmelerde ilave istihdama ucuz kredi desteği 1 Temmuz'da başlıyor.
714 bin işletmenin yararlanması beklenen destek kapsamında ilk planda 3.8 milyar, toplamda 10 milyar liralık finansman sağlanacak.
Mart ayındaki işçi sayısı 50'nin altında olan özel sektöre ait işletmelere Hazine garantisiyle kamu bankalarından kredi kullandırılacak.
İşte sorularla yeni destek:
KREDİ NE KADAR?
Her bir ilave istihdam için 100 bin lira krediye erişim imkanı olacak.
Maksimum limit de ilave 5 istihdam için 500 bin lirayı bulacak.
İŞÇİ BAŞINA NE KADAR DESTEK VERİLECEK?
Bir işçi için sağlanacak destek tutarı aylık bin 341, yıllık da 16 bin 92 lira olacak.
İlave istihdama destek kredisi 2 yıl vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz olacak.
İstihdam taahhüdünü yerine getiren firmanın, istihdama kattığı her 1 kişi için 12 ay ödediği primler firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek.
İLAVE İSTİHDAM İÇİN BİR TAKVİM ARALIĞI VAR MI?
Krediden yararlanabilmek için işletmede son 12 aylık dönemdeki işçi sayısına ilave olarak 1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022 tarihleri arasında yeni işçi istihdam etmek ya da Mart'ta en az 20 gün ücretsiz izinde olan işçiyi normal çalışmaya geçirmek gerekiyor.
YAPILANDIRMAYA BAŞVURANLAR DA YARARLANABİLECEK Mİ?
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim, idari para cezası, gecikme cezası borçlarını tecil ettiren, yapılandıran, taksitlendiren işverenler de bu imkandan yararlanabilecek.
KİMLER BAŞVURACAK?
Kredi destek paketi, likidite sıkıntısı çeken mikro ve küçük ölçekli firmaları kapsıyor.
Kredi programından nakdi ücret desteğinden yararlanıp, çalışanını tekrar istihdama dahil eden işveren de yararlanacak. Kullanımı için yeni istihdam koşulu bulunuyor.
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