Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan önemli açıklama! Büyüme beklentisi belli oldu
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma Programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan burada yaptığı konuşmada, yılın ikinci çeyreğinde çift haneli bir büyüme rakamına dikkat çekerek, "İkinci çeyrekte yüzde 20 üzerinde büyüme bekliyoruz" diye ifade etti.
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma Programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan burada yaptığı konuşmada, yılın ikinci çeyreğinde çift haneli bir büyüme rakamına dikkat çekerek, "İkinci çeyrekte yüzde 20 üzerinde büyüme bekliyoruz" diye ifade etti.
Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları;
Pandemiyle birlikte sahalardan uzak kalmıştık salgının etkilerinin azalmasıyla harekete geçtik sizlerle istişare edelim dedik. Görüş ve önerilerinizi son derece önemsiyoruz.
İSTİHDAMDAKİ TOPARLANMAYI ETKİLİYOR
Gaziantep Son 15 senede ihracat hacmini 8 kat artırabilmiş bir altyapıdan bahsediyoruz. Bugünkü buluşmamızın her iki taraf açısından müspet sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz. Küresel ekonomik aktivite yeniden toparlanmaya başladı. Sektörel iyileşme maalesef tabana yayılmış durumda değil. Hizmetler sektörü zayıf bir performans gösteriyor bu da istihdamdaki toparlanmayı etkiliyor.
TÜM DÜNYADA EMTİA FİYATLARI YÜKSELMEYE BAŞLADI
Tüm dünyada emtia fiyatları yükselmeye başladı. Yılbaşından bu yana petrol fiyatları yüzde 75, endüstriyel metaller yüzde 51, tarımsal emtiadaki artışlar yüzde 44 olarak gerçekleşti. Bu durum para politikaları üzerinde bir baskı olarak karşımıza çıkıyor.
İKİNCİ ÇEYREK ÇİFT HANELİ BÜYÜME BEKLİYORUZ
İkinci çeyrekte çift haneli büyüme bekliyoruz. Orta vadeli büyüme hedefimizden sapmayacağız. Büyüme, ödemeleri dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor. Sorun enflasyonda ve döviz kurunun oynaklığında. Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın sürdürülebilir bir büyümeden bahsedemeyiz.
VERGİ USUL KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK
Vergi Usul Kanunu'nda önemli değişiklikler yapacağız.Bunların başında iktisadi kıymetlerin değerlemesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Değerleme hükümlerini ekonomide ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri de göz önüne alarak güncelleyeceğiz. Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finansmanla teşvik edici düzenlemeler yapacağız. Yüzde 50 olarak uyguladığımız kurumlar vergisi indirimini artırılan sermayenin yurtdışından getirilmesi durumunda yüzde 75 olarak uygulanmasına imkan veren bir düzenleme yapacağız.
BU İMKANDAN FAYDALANMAK İÇİN HALE SÜRE VAR
Yeni yatırımlara yönelik teşvik programlarında hak edilen yatırıma katkı tutarının kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belli oranda indirilmesine imkan sağlayacağız. Varlık barışıyla yurt dışındaki varlıkların ülkemize getirilerek ekonomiye kazandırılmasını amaçladık. Ülkemizde bulunan ancak işletmelerin kayıtları arasında bulunmayan varlıkların da herhangi bir şekilde vergi ceza ödemeden kanuni defterlere kaydedilmesini sağladık. Bu imkandan faydalanmak için hale süre var.
BAŞVURULARIN AĞUSTOS AYI SONUNA KADAR YAPILMASI GEREKİYOR
Yeniden yapılandırma kanunu da haziranda yürürlüğe girdi. Yapılandırma kanunu ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacakların da yapılandırma imkanı sağlıyor. Matrah artırımı düzenlemesi yaptık. 2016 - 2020 yıllarına ait gelir ve kurumlar vergisi, gelir kurumlar stopaj vergileri katma değer vergileri için matrah artırımları yapılabilecek. Vergi türleri için vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. İşlemelerin geçmiş yerine geleceğe odaklanmasını istiyoruz. Başvuruların ağustos ayı sonuna kadar yapması gerekiliyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS'ye saatler kaldı! Bunu yapmayan sınava katılamayacak! ÖSYM'den 2021 YKS için son dakika uyarısı
- YKS başarı ve tebrik mesajları: 2021 YKS TYT AYT sınavına girenlere başarı ve motivasyon mesajları burada
- Beklenen açıklama: Windows 11 ne zaman çıkacak? Ücretli mi, ücretsiz mi? Son 10 yılın en önemli güncellemesi
- Sigara zammı son dakika: 1 Temmuz'da sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Marlboro, Parliament, Kent, Winston...
- Diyanet'ten önemli hutbe! 25 Haziran Cuma hutbesi konusu: "Kur'an'ın Manevi İklimiyle Buluşalım"
- DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında belli olur?
- Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak 2021? Müge Anlı ile Tatlı Sert final tarihi belli oldu mu?
- Survivor finalistleri belli oldu! Survivor 2021 finale kimler kaldı? Survivor son 2 finalist kim oldu?
- Survivor yarı finale kimler kaldı? Survivor yarı finale İsmail, Poyraz, Ayşe mi kaldı? İşte 24 Haziran elenen isim...
- Survivor mesaj ücreti ne kadar, kaç TL? Survivor 2021 oy nasıl, nereden atılır? SMS numarası...
- EURO 2020 son 16 maçları ne zaman? Son 16 maçları hangi tarihte oynanacak? İşte fikstür...
- Hepsiburada ne zaman halka arz olacak? Hepsiburada halk arz tarihi belli oldu mu?