Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan önemli açıklama! Büyüme beklentisi belli oldu

VERGİ USUL KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

Vergi Usul Kanunu'nda önemli değişiklikler yapacağız.Bunların başında iktisadi kıymetlerin değerlemesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Değerleme hükümlerini ekonomide ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri de göz önüne alarak güncelleyeceğiz. Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finansmanla teşvik edici düzenlemeler yapacağız. Yüzde 50 olarak uyguladığımız kurumlar vergisi indirimini artırılan sermayenin yurtdışından getirilmesi durumunda yüzde 75 olarak uygulanmasına imkan veren bir düzenleme yapacağız.

BU İMKANDAN FAYDALANMAK İÇİN HALE SÜRE VAR

Yeni yatırımlara yönelik teşvik programlarında hak edilen yatırıma katkı tutarının kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belli oranda indirilmesine imkan sağlayacağız. Varlık barışıyla yurt dışındaki varlıkların ülkemize getirilerek ekonomiye kazandırılmasını amaçladık. Ülkemizde bulunan ancak işletmelerin kayıtları arasında bulunmayan varlıkların da herhangi bir şekilde vergi ceza ödemeden kanuni defterlere kaydedilmesini sağladık. Bu imkandan faydalanmak için hale süre var.

BAŞVURULARIN AĞUSTOS AYI SONUNA KADAR YAPILMASI GEREKİYOR

Yeniden yapılandırma kanunu da haziranda yürürlüğe girdi. Yapılandırma kanunu ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacakların da yapılandırma imkanı sağlıyor. Matrah artırımı düzenlemesi yaptık. 2016 - 2020 yıllarına ait gelir ve kurumlar vergisi, gelir kurumlar stopaj vergileri katma değer vergileri için matrah artırımları yapılabilecek. Vergi türleri için vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. İşlemelerin geçmiş yerine geleceğe odaklanmasını istiyoruz. Başvuruların ağustos ayı sonuna kadar yapması gerekiliyor