25 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye'den büyük başarı: İlk kez sıcak hava balonu yurt dışına ihraç edildi! Yerli ve milli imkanlarla üretildi

Türkiye'den büyük başarı: İlk kez sıcak hava balonu yurt dışına ihraç edildi! Yerli ve milli imkanlarla üretildi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM), Pasha Balloons Üretimi AŞ tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen sıcak hava balonunun, sivil havacılıkta kullanılmak üzere ilk kez ihraç edildiği bildirildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
ABONE OL
Türkiye'den büyük başarı: İlk kez sıcak hava balonu yurt dışına ihraç edildi! Yerli ve milli imkanlarla üretildi

SHGM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, Nevşehir-Kapadokya Bölgesi'nde faaliyet gösteren yerli firma Pasha Balloons Üretimi AŞ ile SHGM arasında yürütülen çalışmalar sonucunda 2019'da tip sertifikası verildi.

YERLİ VE MİLLİLEŞME AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR
Tip kapsamında dahil edilen sıcak hava balonları sene başında Ruanda Cumhuriyeti'ne ihracat edildi. Türkiye'de yerli ve milli olarak geliştirilen sıcak hava balonunun, sivil havacılıkta kullanılmak üzere ilk kez ihraç edilmesi, Türk sivil havacılığının diğer alanlarında olduğu gibi sıcak hava balonu üretimi alanında da yerli ve millileşme açısından büyük önem arz ediyor.

Duyuruda, ülkenin yerli ve milli üretim hamlesine katkı sağlanması dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA