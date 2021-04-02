02 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomide gerçekleşecek reformları anlattı!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomide gerçekleşecek reformları anlattı!

Hazine ve Maliye Bakanı , AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine reformlarını anlattı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda büyükelçilere Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında da bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Toplantıda, kamu maliyesi disiplini, enflasyonla mücadele, finansal sektörün güçlendirilmesi, cari açığın azaltılması ve istihdamın teşvik edilmesi alanlarındaki politikalarımıza ayrıntılı değindik." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomide gerçekleşecek reformları anlattı!

Hazine ve Maliye Bakanı , Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü.

EKONOMİ REFORMLARINA İLİŞKİN SUNUM YAPTI

Elvan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ve temsilcilerine, Cumhurbaşkanı 'ın 12 Mart'ta açıkladığı " Reformları"na ilişkin sunum yaptı.

AB'den ekonomi reformlarına ilişkin gelen yoğun ilgi üzerine gerçekleşen toplantıda üye ülkelerin büyükelçileri hazır bulundu.

POLİTİKALARA İLİŞKİN SORULAR YANITLANDI

Bakan Elvan, toplantıda ekonomi reformlarının ana gövdesini oluşturan "makreoekonomik politikalar" ve "yapısal politikalar" hakkında detaylı bilgi verirken, büyükelçilerden reformlara ilişkin gelen soruları cevaplandırdı.

Elvan, toplantıda ayrıca büyükelçilere Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında da bilgi verdi.

AB ÜYESİ ÜLKELERLE REFORMLAR PAYLAŞILDI

Bakan Elvan yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi reformlarını kamuoyuyla paylaşmasının hemen ardından, gerek yatırımcılardan gerekse yabancı misyon temsilcilerinden reformların içeriğine ilişkin toplantı talepleri aldık. Bu talepleri yerine getirmeyi son derece önemsiyoruz. AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle gerçekleştirdiğimiz bugünkü toplantıda küresel ekonomik görünüm, Türkiye ekonomisine ilişkin temel göstergeler ve ekonomik reformlarımızın detaylarını paylaştık, soru-cevap bölümünde de verimli tartışmalar gerçekleştirdik.

İŞTE HEDEFLER

Toplantıda, kamu maliyesi disiplini, enflasyonla mücadele, finansal sektörün güçlendirilmesi, cari açığın azaltılması ve istihdamın teşvik edilmesi alanlarındaki politikalarımıza ayrıntılı değindik. Makroekonomik istikrarın temel önceliğimiz olduğunun da altını çizdik. Ekonomi reformlarımıza ilişkin bilgilendirme toplantılarına önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Türkiye'nin bu reformları hayata geçirme konusunda ne denli kararlı olduğunu tüm muhataplarımızla paylaşacağız."

İşte ekonomi reformu paketi İŞTE EKONOMİ REFORMU PAKETİ

Başkan Erdoğan reform paketini açıkladı! BAŞKAN ERDOĞAN REFORM PAKETİNİ AÇIKLADI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA