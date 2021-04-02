Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomide gerçekleşecek reformları anlattı!

İŞTE HEDEFLER

Toplantıda, kamu maliyesi disiplini, enflasyonla mücadele, finansal sektörün güçlendirilmesi, cari açığın azaltılması ve istihdamın teşvik edilmesi alanlarındaki politikalarımıza ayrıntılı değindik. Makroekonomik istikrarın temel önceliğimiz olduğunun da altını çizdik. Ekonomi reformlarımıza ilişkin bilgilendirme toplantılarına önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Türkiye'nin bu reformları hayata geçirme konusunda ne denli kararlı olduğunu tüm muhataplarımızla paylaşacağız."