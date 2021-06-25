25 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan önemli açıklama! Büyüme beklentisi belli oldu
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma Programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan burada yaptığı konuşmada, yılın ikinci çeyreğinde çift haneli bir büyüme rakamına dikkat çekerek, "İkinci çeyrekte yüzde 20 üzerinde büyüme bekliyoruz" diye ifade etti.